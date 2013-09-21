"Театральная медиатека": спектакль "Махабхарата" Питера Брука

В "Гоголь-центре". Фото: M24.ru

В воскресенье, 22 сентября, в "Гоголь-центре" презентуют лекторий "Театральной медиатеки". Первая лекция будет посвящена "Махабхарате" Питера Брука. Ее прочтет главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Давыдова расскажет о реакции индийских интеллектуалов на спектакль Брука, об опасностях, которые поджидают "индусофилов", а так же о связи образа Кришны с Георгием Гурджиевым.

Эта лекция станет первой в рамках лектория, созданного на базе "Театральной Медиатеки". Ее электронный каталог будет лежать в общем доступе на сайте "Гоголь-центра", при этом доступ к видео и аудиоматериалам будет осуществляться только на территории театра.

Начало трансляции 22 сентября в 17:00.

Трансляция завершена.