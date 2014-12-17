Лекция о путешествиях: Вячеслав Красько о том, как догнать весну

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Однажды преуспевающий финансист бросил все и пустился вдогонку за весной, в итоге: 6 континентов, 36 стран и 145 городов. Клуб самостоятельных путешественников VisaToHome пригласил кругосветчика Вячеслава Красько поделиться набором инструкций для поездки. Алгоритм путешествий, который разработал Вячеслав, учитывает все возможные сложности: от необходимых прививок до внештатных ситуаций.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 16.00.