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Культура

17 января 2015, 17:14

Про еду: Современная культура питания в России

лекции еда трансляции питание социология Анастасия Степанова смотреть онлайн на m24.ru

Фото: punktum.ru

Почему сегодня важно изучать питание? Какие социальные процессы, связанные с культурой потребления пищи происходят в мире? Как питаются разные социальные группы?

Об этом и многом другом пойдет речь на лекции "Современная культура питания в России", онлайн-трансляцию которой проведет M24.ru. Начало в 12.00.

Социолог, специалист по питанию Анастасия Степанова расскажет об открытиях отечественных и зарубежных исследователей, изучающих практики питания, а также взаимосвязь питания и других аспектов человеческой жизни.

  • Когда: 18 января в 12:00
  • Кто: Анастасия Степанова — социолог, специалист по питанию.
  • О чем: о питании как социальном процессе
  • Кому смотреть: тем, кто интересуется наукой, а также любит готовить и есть
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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