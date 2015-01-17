Про еду: Современная культура питания в России

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Почему сегодня важно изучать питание? Какие социальные процессы, связанные с культурой потребления пищи происходят в мире? Как питаются разные социальные группы?

Об этом и многом другом пойдет речь на лекции "Современная культура питания в России", онлайн-трансляцию которой проведет M24.ru. Начало в 12.00.

Социолог, специалист по питанию Анастасия Степанова расскажет об открытиях отечественных и зарубежных исследователей, изучающих практики питания, а также взаимосвязь питания и других аспектов человеческой жизни.