Про еду: Современная культура питания в России

Фото: punktum.ru
Почему сегодня важно изучать питание? Какие социальные процессы, связанные с культурой потребления пищи происходят в мире? Как питаются разные социальные группы?
Об этом и многом другом пойдет речь на лекции "Современная культура питания в России", онлайн-трансляцию которой проведет M24.ru. Начало в 12.00.
Социолог, специалист по питанию Анастасия Степанова расскажет об открытиях отечественных и зарубежных исследователей, изучающих практики питания, а также взаимосвязь питания и других аспектов человеческой жизни.
- Когда: 18 января в 12:00
- Кто: Анастасия Степанова — социолог, специалист по питанию.
- О чем: о питании как социальном процессе
- Кому смотреть: тем, кто интересуется наукой, а также любит готовить и есть