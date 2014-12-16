Мастер-класс от Академии Фотографии для любителей старше 50 лет

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Академия Фотографии проведет в среду открытый новогодний мастер-класс, где будут раскрыты секреты создания красивых снимков. Речь пойдет о правилах съемки различных сюжетов, о трюках использования телефонных и фотокамер, будут разобраны снимки студентов. Особенно тепло организаторы обещают встретить любителей фотоискусства возрастом старше 50 лет.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 14.00.