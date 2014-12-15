Лекция онлайн: Мария Пудан и Юлия Гордина о fashion-фильмах и их потенциале

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Во вторник, 16 декабря, в Московской школе кино пройдет открытая лекция Марии Пудан и Юлии Гординой, кураторов зимнего интенсива по созданию fashion-фильмов. На встрече речь пойдет о том, что такое fashion-фильмы, каковы основные тренды современности и насколько перспективны эти ленты с точки зрения маркетинга для молодых дизайнеров.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.