Лекция онлайн: Мария Пудан и Юлия Гордина о fashion-фильмах и их потенциале

Фото предоставлено организаторами
Во вторник, 16 декабря, в Московской школе кино пройдет открытая лекция Марии Пудан и Юлии Гординой, кураторов зимнего интенсива по созданию fashion-фильмов. На встрече речь пойдет о том, что такое fashion-фильмы, каковы основные тренды современности и насколько перспективны эти ленты с точки зрения маркетинга для молодых дизайнеров.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.
- Когда: 16 декабря
- Кто: Мария Пудан и Юлия Гордина
- Что: лекция о fashion-фильмах
- Кому смотреть: тем, кто хочет попробовать себя в этом перспективном жанре, а также начинающим дизайнерам