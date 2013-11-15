Наука: Лариса Гагарина

Фото: www.miet.ru

Лариса Гагарина - доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой информатики и программного обеспечения вычислительных систем в национальном исследовательском университете МИЭТ.

После окончания вуза в 1980 году работала инженером и ведущим разработчиком радиоэлектронной аппаратуры в Кургане, Новосибирске, Липецке и Зеленограде. Вернулась работать в университет в 1993 году.

Читает курсы по современным проблемам информатики и вычислительной техники, автоматизированным информационным системам в экономике, информационным технологиям управления. С 2000 по 2013 год подготовила в МИЭТ качестве научного руководителя 24 кандидата технических наук. Имеет более 125 публикаций, является автором 15 объектов интеллектуальной собственности.

С 2010 года Лариса Гагарина занимается прикладными проблемами ресурсного обеспечения жизнедеятельности инвалидов. Является директором института ресурсного обеспечения по проблемам социальной адаптации инвалидов (ИРОПИ).