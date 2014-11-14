Суббота24: катаемся на уницикле, пьем кофе и покупаем винтажные вещи

Фото: M24.ru

Фестиваль документального кино, квест по метро, игры с детьми и еще 21 событие на субботу, 15 ноября.

10:00 - 23:00 Скользим по льду

Грядущая суббота - первый день полноценной работы катка в парке Горького.

В этом году пространство парка оформят в стиле поп-арта, поэтому картины, вдохновленные творчеством Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, можно будет увидеть везде - от входных билетов до фасадов.

Главным украшением катка станет гигантский куб из 30 тысяч светодиодов в центре Фонтанной площади.

Место: парк культуры и отдыха имени Горького парк культуры и отдыха имени Горького Цена: вход платный

11:00 - 13:00 Балансируем на одноколесном велосипеде

15 ноября школа катания на одноколесном велосипеде "Уницикл-точка-ру" проводит занятие для новичков. Всем ученикам предоставляют унициклы и защиту. В программе занятия - правильная посадка, старт без поддержки и развитие скорости.

Место: школа "Уницикл-точка-ру", улица Годовикова, дом 9, строение 3 школа "Уницикл-точка-ру", улица Годовикова, дом 9, строение 3 Цена: вход платный, нужна предварительная запись

11:00 - 20:00 Отправляемся в квест по метро

В эту субботу в московской подземке пройдет квест "Метробуки имени Ленина". В игре будут задействовано 13 станций метро. Участники стартуют из "Музея Москвы".

Место: старт и финиш в "Музее Москвы", Зубовский бульвар, дом 2 старт и финиш в "Музее Москвы", Зубовский бульвар, дом 2 Цена: участие платное, необходима регистрация

12:00 - 20:00 Изучаем видеоарт

Новый проект московской художницы Екатерины Козловой, известной под именем Анны Тагути, называется "Простыня/SHEET". Прямоугольный кусок ткани, по мнению автора, становится свидетелем и участником самых важных событий в жизни человека. Выставка-инсталляция, включающая фотопроекции и видеоарт, проходит в центре "Фабрика".

Место: ЦТИ "Фабрика", Переведеновский переулок, дом 18 ЦТИ "Фабрика", Переведеновский переулок, дом 18 Цена: вход бесплатный

12:00 - 20:00 Выбираем выставку на "Винзаводе"

На этой неделе на "Винзаводе" открываются две выставки: "Забытая война (комментарии)" и "Кубизм плюс круглизм".

Первая представляет собой масштабный арт-проект, посвященный 100-летию Первой мировой войны. Все работы, которые составят экспозицию в Большом Винохранилище, созданы специально для этой выставки. Участники представят картины, фотографии, инсталляции, скульптуру и видеопроекции.

Название второй выставки, по мнению ее создателя Андрея Люблинского, утверждает игровой и наивный кубизм, который, в отличие от кубизма Пикассо и Брака, не усложняет, а упрощает форму. Из кубов художник собрал десять знакомых всем животных: крокодила, зайца слона, медведя и других.

Место: центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6 центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6 Цена: вход на выставку "Забытая война (комментарии)" платный, на выставку "Кубизм плюс круглизм" - бесплатный

12:00 Крутим педали в "Сокольниках"

В эту субботу в "Сокольниках" пройдет всероссийская премия за достижения в области развития велосипедной культуры "Золотая педаль". Все желающие смогут познакомиться с малоизвестными направлениями велоспорта, послушать лекции о велокультуре и посетить мастер-классы.

Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1 парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1 Цена: вход бесплатный

12:00 Объясняем детям, откуда берется мусор

15 ноября в экологическом центре "Флакона" пройдет семейная образовательная игра "Про отходы". В этот день во всем мире отмечается день вторичной переработки. Организаторы обещают, что в ходе игры дети научатся цивилизованно обращаться с мусором и узнают, почему так важна переработка отходов.

Место: дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36 дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36 Цена: вход платный, необходима регистрация

12:00 - 17:00 Отправляемся на блошиный рынок

В эту субботу в "Красном октябре" будет работать блошиный рынок. Покупатели смогут приобрести антикварный фарфор, винтажную одежду, ювелирные украшения и товары для малышей. Рынок является частью проекта "На стрелке", который еще называют "Центром несовременного искусства". В конце ноября проект должен объединить галерею антиквариата и стационарный маркет винтажных вещей.

Место: "Красный октябрь", Берсеневская набережная, дом 12, парковка №3 "Красный октябрь", Берсеневская набережная, дом 12, парковка №3 Цена: вход бесплатный

12:00 - 21:00 Пьем кофе на городском маркете еды

В эти выходные городской маркет еды на "Соколе" будет посвящен кофейной теме. На маркете сварят кофе на песке, добавят в него розовый перец и малиновый сироп, а также научат варить напиток по всем правилам. Здесь же можно будет приобрести кофейную посуду, изготовленную настоящими восточными мастерами.

Место: центр культуры и бизнеса "Москва-Сокол", Балтийская улица, дом 13 центр культуры и бизнеса "Москва-Сокол", Балтийская улица, дом 13 Цена: вход бесплатный

12:00 - 21:00 Наблюдаем за парадом ретротроллейбусов

15 ноября в 12:00 от остановки "Белорусский вокзал" отправится колонна троллейбусов середины прошлого века. Парад троллейбусов посвящен 81-й годовщине первой столичной троллейбусной линии. Кроме того, Мосгортранс объявил конкурс на лучшее фото с парада. Все желающие смогут добавить свои снимки на страницу мероприятия в соцсетях. Лучшие изображения объявят 1 декабря, а победители конкурса получат ценные призы.

Место: машины отправляются с остановки "Белорусский вокзал" на дублере Ленинградского проспекта, затем проедут по Тверской улице, через Театральную площадь, по Кремлевской набережной, улице Новый Арбат и Кутузовскому проспекту. Пробег завершится в Филевском автобусно-троллейбусном парке. машины отправляются с остановки "Белорусский вокзал" на дублере Ленинградского проспекта, затем проедут по Тверской улице, через Театральную площадь, по Кремлевской набережной, улице Новый Арбат и Кутузовскому проспекту. Пробег завершится в Филевском автобусно-троллейбусном парке. Цена: посещение бесплатное

13:00 - 15:30 Гуляем по Старой Басманной

Каждую неделю с четверга по воскресенье Moscowwalks.ru устраивает экскурсии по историческим районам столицы. В эту субботу все желающие смогут погулять с гидом по Старой Басманной - настоящему элитарному району XVIII века.

Место: сбор возле метро "Красные ворота", около памятника Лермонтову сбор возле метро "Красные ворота", около памятника Лермонтову Цена: участие платное

14:00 Любуемся на фигуристов

15 ноября в "Лужниках" пройдет международный турнир по фигурному катанию "Кубок Ростелекома". В произвольном катании посоревнуются женщины, мужчины и пары фигуристов. На правах страны-организатора Россия выставит максимальное количество спортсменов и пар – по три в каждом виде программы.

Место: олимпийский комплекс "Лужники" олимпийский комплекс "Лужники" Цена: вход платный

14:00, 16:30 Слушаем лекции о фольклоре и эпидемиях

В эту субботу столичный департамент науки запускает новый проект - фестиваль научных лекций "#ЗНАТЬ". Всего в программе фестиваля 20 мероприятий.

15 ноября в 14:00 фольклорист Сергей Неклюдов прочитает лекцию на тему: "Мифология: взгляд современной науки". Слушатели узнают об истории подходов к изучению мифологии и современном состоянии этого направления фольклора.

В 16:30 эпидемиолог Василий Власов расскажет о том, "как эпидемиология добывает знания". На лекции можно будет узнать, как ученые получают данные о распространении заболеваний, и что они делают с ними дальше.

Место: "Музей Москвы", Зубовский бульвар, дом 2 "Музей Москвы", Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход бесплатный

16:00 Слушаем "Маленького принца" в соборе

15 ноября в евангелическо-лютеранском соборе Петра и Павла актер Евгений Стычкин прочтет сказку "Маленький принц" под аккомпанемент органа и скрипки. Фрагменты сказки будут перемежаться выступлениями хора "Весна".

Место: евангелическо-лютеранский собор Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7 евангелическо-лютеранский собор Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7 Цена: вход платный, необходима регистрация

16:30 - 19:00 Погружаемся в миры Нила Геймана

Литературный квест "Сквозь миры Нила Геймана" пройдет в эту субботу в книжном магазине "Додо" в Культурном центре ЗИЛ. Поклонникам "Звездной пыли" и "Американских богов" предстоит отыскать артефакт, похищенный одним из персонажей Геймана. Победители получат призы от издательства "АСТ".

Место: сбор команд в зимнем саду культурного центра "ЗИЛ", улица Восточная, дом 4, корпус 1 сбор команд в зимнем саду культурного центра "ЗИЛ", улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход платный, необходима регистрация

17:00 Приоткрываем дверь американской школы

Познакомиться с кинопроектом "Приоткрывая дверь" смогут посетители фестиваля документального кино США Show Us! в эту субботу в кинотеатре "Формула Кино Горизонт". Зрителям представят один день из жизни школ объединенного учебного округа Пасадены в Калифорнии. Съемки велись в 28 школах округа. 50 кинокамер снимали учеников, их родителей и педагогов.

Место: кинотеатр "Формула Кино Горизонт", Комсомольский проспект, дом 21/10 кинотеатр "Формула Кино Горизонт", Комсомольский проспект, дом 21/10 Цена: вход платный, необходима регистрация

17:00 - 19:00 Проводим вечер за настольными играми

В эту субботу в экологическом центре "Флакона" вечер посвятят настольным играм. Организаторы приготовили более 30 игр: стратегии, бродилки, игры на объяснение слов и многие другие. Приходить можно одному, с друзьями или всей семьей.

Место: дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36 дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36 Цена участие платное, необходима регистрация

18:00 Смотрим кино о подделках

15 ноября в Центре документального кино покажут фильм "Бельтракки: искусство подделки". Речь в нем идет о крупнейшем в послевоенной европейской истории создателе фальшивых картин Вольфганге Бельтракки. Лента показывает художника в процессе изготовления подделок.

Место: Центр документального кино, Зубовский бульвар, дом 2 Центр документального кино, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход платный

В течение всего дня Ищем красоту в физике и жизни

Молодой физик и популяризатор науки Леонард Млодинов написал книгу о своем знакомом, выдающемся ученом и нобелевском лауреате Ричарде Фейнмане. "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и жизни" рассказывает о взглядах провокатора от науки, его амбициях и мыслях о творчестве и любви.

Место: книжные магазины Москвы книжные магазины Москвы

18:00 Узнаем, как дела у детской литературы

15 ноября в культурно-просветительском центре "Архэ" начнется цикл лекций о современной детской литературе. Организацией занялись устроители Всероссийского фестиваля детской книги. Первая лекция будет обзорной, ее тема - "Детская литература сегодня".

Место: культурно-просветительский центр "Архэ", здание физического факультета МПГУ, улица Малая Пироговская, дом 29 культурно-просветительский центр "Архэ", здание физического факультета МПГУ, улица Малая Пироговская, дом 29 Цена: вход платный

19:00 Открываем сезон в "Сокольниках"

В эту субботу в парке "Сокольники" стартует зимний сезон. Вечером в парке пройдет посвященный началу зимы праздник, на котором выступят звездные фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. А потом покататься на коньках смогут уже все желающие - на катке "Лед" под музыку хип-хоп исполнителя Кравца и резидентов клуба "Крыша мира" DJ List и Dr. Spy.Der.

Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1 парк "Сокольники", улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1 Цена: вход бесплатный

20:00 Идем на балет

15 ноября балет "Москва" представит на сцене культурного центра "ЗИЛ" новый спектакль. Постановка под названием "Осторожно, двери закрываются!" посвящена любви и личному пространству в сегодняшнем огромном, но все-таки тесном мире. Хореографией балета занимался испанский танцовщик Иван Перес, музыку написал голландский композитор Рутгер Зуйдервельт.

Место: зал-конструктор культурного центра "ЗИЛ", улица Восточная, дом 4, корпус 1 зал-конструктор культурного центра "ЗИЛ", улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход платный

20:00 Слушаем новый альбом Noize MC

В эту субботу Noize MC презентует очередной альбом на сцене "ГлавClub". За десять лет группа успела записать четыре альбома. В пятый - под названием "Неразбериха" - вошли песни на социальные темы, а также несколько треков, записанных в сотрудничестве с поэтессами Верой Полозковой и Мариной Кацубой.

Место: "ГлавClub", улица Орджоникидзе, дом 11 "ГлавClub", улица Орджоникидзе, дом 11 Цена: вход платный

В течение всего дня Выбираем кинопремьеру

На этой неделе в прокат вышли сразу две картины - участницы лучших киносмотров Европы: драма Франсуа Озона "Новая подружка", в которой секс-символ Франции Ромен Дюрис предстает в весьма необычном виде, и "Мамочка" Ксавье Долана, 25-летнего режиссера, получившего в этом году Пальмовую ветвь в Каннах. Киноленты показывают в кинотеатрах "35 ММ", "Формула Кино Горизонт", "Звезда", "5 звезд Новокузнецкая" и других залах Москвы.

Место: "35 ММ", "Формула Кино Горизонт", "Звезда", "5 звезд Новокузнецкая" и другие кинотеатры Москвы "35 ММ", "Формула Кино Горизонт", "Звезда", "5 звезд Новокузнецкая" и другие кинотеатры Москвы Цена: вход платный