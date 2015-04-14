Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 апреля 2015, 12:25

Культура

Секс с Ариной Холиной: колумнистка "Сноба" научит получать от жизни удовольствие

Фото: Дмитрий Шумов

15 апреля в Шоколадном лофте на "Красном октябре" в рамках проекта "Сноб. Диалоги" состоится встреча с популярной колумнисткой Ариной Холиной. Тема беседы – "Что мешает сексу?".

Василий Аксенов в своем романе "Остров Крым" писал, что в будущем девушки будут запросто подходить к мужчинам и без всякого стеснения спрашивать: "Займемся сексом?". На лекции речь пойдет именно об этом будущем – когда же оно настанет?

Арина Холина считает, что сейчас все зациклены только на себе и близкое общение с другими не входит в планы большинства людей. Журналистка поможет слушателям выбраться из футляра и научит получать от жизни удовольствие.

Арина Холина работает в журнале "Сноб", ранее сотрудничала с "Вечерней Москвой", New Times и Euromag.ru. Она пишет о гендерных проблемах, дискриминации и правах ЛГБТ.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 апреля в 19.00
  • Что: лекция о сексе и не только
  • Кто: Арина Холина
  • Кому смотреть: тем, кто хочет жить на полную катушку

