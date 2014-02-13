Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 15:39

Культура

В ЗИЛе расскажут о подготовке к полету в космос

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 13 февраля, в культурном центре ЗИЛ пройдет лекция "Подготовка к космическим путешествиям для начинающих". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Слушателей лекции ждет рассказ о том, как космонавтов готовят к полету, и о том, выдержит ли обычный человек космические тесты. Лекцию прочтет заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Рустем Каспранский. Кроме того, спикер познакомит участников со способами подготовки собственного тела к непривычным нагрузкам и объяснит, помогает ли космическая медицина лечить людей на Земле.

Трансляция начнется в 19:30.

