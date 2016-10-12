Молчание картин Эдгара Дега объяснят на лекции

Эдгар Дега "Голубые танцовщицы"

Искусствовед Елена Личманова прочтет лекцию о творчестве великого французского художника Эдгара Дега в рамках цикла "О чем молчат картины. Об этом сообщается на странице образовательного проекта "Синхронизация" в Facebook.

Художник-импрессионист, скульптор и фотограф Эдгар Дега остается одним из самых неоднозначных мастеров своей эпохи. Лектор расскажет о парадоксах творчества художника, о формировании его уникального стиля, выборе тем и трагической судьбе.

Синхронизация – проект с лекциями по литературе, живописи, театру, кинематографу и музыке, а также совместными походами на различные спектакли, творческими встречами и мастер-классами, предназначенный для всех, кто чувствует себя "иностранцем" в мире искусства.