Вечером в "Музеоне" расскажут о "человейниках" и жизни в спальных районах

Фото: muzeon.ru

В рамках летнего цикла лекций о городской среде, жизни в городе и нашему умению "читать" и понимать пространство, подготовленной кураторами Лаборатории полевых исследований города Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, состоится лекция "Структуры социального капитала спальных районов: рыхлая среда".

Куда ходят, как и с кем общаются, где проводят время, как и зачем выбирают те или иные формы досуга жители окраин – об этом и многом другом можно будет узнать на вечерней лекции.

Куратор Лаборатории Петр Иванов расскажет об исследованиях, проведенных в удаленных от центра районах города, и стереотипах, связанных с этими пространствами. Он представит слушателям информацию, которую урбанистам удалось собрать в рамках своих полевых исследований за последние четыре года.