Бесплатные события с 12 по 18 марта: киносеансы, концерты и парады

Интерактивная афиша 2do2go сделала подборку бесплатных событий, которые стоит посетить в ближайшую неделю, с 12 по 18 марта. Жители столицы смогут научиться рисовать, послушать звучание арфы, заняться аквааэробикой, посмотреть старое кино или поучаствовать в параде святого Патрика.

Фото: 2do2go.ru

Мастер-класс "Графический рисунок"

12 марта преподаватели Современной школы дизайна приглашают на мастер-класс. Искусство рисунка покажут с неожиданной стороны. Вас научат раскрепощать свое воображение. Внутреннюю свободу можно будет обрести, познакомившись с такими техниками, как уголь и соус, сангина. Количество мест ограничено.

Русско-польская поэтическая встреча "Послы поэзии"

12 марта в библиотеке-читальне имени Тургенева пройдет третья русско-польская поэтическая встреча. Поклонников поэзии порадуют своими выступлениями поэты из Польши Ежи Ярневич и Иоанна Мюллер, а также отечественная поэтесса Елена Костылева.

Концерт классической музыки

12 марта в 18.30 в библиотеке иностранной литературы состоится концерт. Играть будет лауреат международных конкурсов Александра Тихонова (арфа). Прозвучит музыка Баха, Граджани, Чайковского, Форэ, Родриго и Сметана-Трнечек.

Кинопоказ "Развод по-итальянски"

"Развод по-итальянски". Фото: 2do2go.ru

12 марта в 19.00 библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна приглашает на просмотр киноленты 1961 года "Развод по-итальянски". Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую комедию, премию "Оскар" за лучший сценарий, премию "Золотой Глобус" за лучшую мужскую роль. Вход свободный, необходимо предъявить читательский билет.

Большой парад святого Патрика

15 марта в рамках празднования "Недели Ирландии" пройдет 22-й по счету большой парад святого Патрика. В Москву специально приедут ирландские артисты и музыканты. Участвовать в параде могут все желающие. Для тех, у кого нет специального карнавального костюма, организаторы подготовили приятный сюрприз: будут работать гримеры, которые помогут подобрать всем желающим соответствующий образ. По окончании шествия на главной сцене парка "Сокольники" гостей ожидает концерт.

Пробные занятия по аквааэробике

Только в марте в "Олимпийском" женщины смогут посетить бесплатное пробное занятие аквааэробикой. Упражнения в воде приводят организм в тонус, усиливается обмен веществ, теряются лишние калории. К тому же они необычайно полезны для кожи. Необходима предварительная запись.

"Летать!" в Artefaq

15 марта в 21.00 группа "Летать!" сыграет на сцене клуба Artefaq. В основе их творчества трип-хоп, фанк и хипстерские аккорды. Прозвучат популярные треки. Гостей порадуют самым настоящим искусством.

Лекция путешественника Антона Кротова

17 марта в 20.00 в кинотеатре "Факел" выступит путешественник, писатель, автор более 40 книг Антон Кротов. Он расскажет о вольных путешествиях по различным странам, "Доме Для Всех", о ночевках, питании, общении и счастье, которое можно найти в любом уголке мира.

Выставка "Животные, люди, птицы и места их обитания"

С 15 по 30 марта в "Пунктуме" пройдет выставка Аси Флитман. Математик по образованию, прекрасный книжный иллюстратор с необычной манерой рисования долгое время занималась живописью для себя. Лишь с 1988 года, после показа картин в Мюнхене, началась ее выставочная деятельность. Проходящая в культурном центре выставка разделена на две части. В одной представлены большие холсты, во второй – авторские карточки для игры Dixit, написанные на маленьких кусочках холста.

Вход на все мероприятия свободный.