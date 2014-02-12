Профессор Еврейского университета расскажет о "гормоне любви"

12 февраля в рамках цикла открытых лекций "Homo Socialis: кто он?" состоится третья лекция под названием "Рациональны ли наши эмоции?". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Профессор Эйал Винтер. Фото: lectures.gaidarfund.ru

Прочтет лекцию профессор Еврейского Университета (Иерусалим) Эйал Винтер. На примере эмпатии и альтруизма профессор рассмотрит взаимоотношения между рациональным и эмоциональным, покажет различия между материальной и "ментальной" полезностью и докажет важность альтруизма для получения материальной выгоды.

Также он расскажет о "гормоне любви" окситоцине и его влиянии на наше экономическое и социальное поведение.

Начало трансляции - в 19.00.

Трансляция завершена.