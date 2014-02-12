Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2014, 13:26

Культура

Профессор Еврейского университета расскажет о "гормоне любви"

12 февраля в рамках цикла открытых лекций "Homo Socialis: кто он?" состоится третья лекция под названием "Рациональны ли наши эмоции?". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Профессор Эйал Винтер. Фото: lectures.gaidarfund.ru

Прочтет лекцию профессор Еврейского Университета (Иерусалим) Эйал Винтер. На примере эмпатии и альтруизма профессор рассмотрит взаимоотношения между рациональным и эмоциональным, покажет различия между материальной и "ментальной" полезностью и докажет важность альтруизма для получения материальной выгоды.

Также он расскажет о "гормоне любви" окситоцине и его влиянии на наше экономическое и социальное поведение.

Начало трансляции - в 19.00.

Трансляция завершена.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
лекции трансляции любовь эмоции МГУ им. М. В. Ломоносова смотреть онлайн на m24.ru профессора

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика