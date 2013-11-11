"Дети должны понимать ценность предметов, пылящихся на чердаках"

Преподаватель кафедры реставрации РГГУ Александр Пахунов прочел лекцию о художественной росписи в рамках проекта "Ученые - детям". Онлайн-трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru. Также Александр Пахунов рассказал нашему корреспонденту, насколько современные дети знакомы с ремеслом художественой росписи, как расписывали предметы наши предки и какие материалы использовали.

Александр Пахунов рассказал об этапах создания старинной росписи

- Зачем детям рассказывать о росписи?

- Когда дети попадут, например, в деревню, они должны понимать те вещи, с которыми столкнутся, и их ценность. Много предметов, которые пылятся на чердаке, могли бы быть интересны, если бы люди, которые их хранят, понимали их значимость или, возможно, заинтересовались их историей. Это может быть в том числе история семьи. Если бы в России эта история интересовала большее число людей, возможно, мне не пришлось бы на лекции показывать набор инструментов шведского художника. Может быть, тогда сохранился бы аналогичный набор российского мастера. Однако этого не произошло.

- Как проходит процесс создания рисунка, и сколько времени он требует?

- Рисунок создается в несколько этапов, соответственно, требуется несколько дней. Для того чтобы ускорить этот процесс, мастера брали ряд заготовок, некоторые расписывали, например, до 40 городецких предметов серией. Сперва производили грунтовку, затем, когда грунт высыхал, наносили контурный рисунок, после этого раскрашивали и на завершающем этапе покрывали готовую роспись олифой. Так как это была большая серия предметов, то пока мастера заканчивали одну операцию с последней прялкой, первая уже просыхала. И таким образом работали довольно быстро. А с учетом того, что иногда мастера выполняли все операции не сами, а с помощью помощников или членов своей семьи, то этот процесс становился более быстрым.

- Какие материалы использовали для создания рисунка?

- Для создания рисунков использовались те материалы, которые были доступны мастерам в конкретной местности. Если это были отдаленные деревни, то у них был доступ только к местным материалам, которые они могли найти буквально под ногами. Существуют такая фраза: "Голубец и охра здешни немудрены, но как ярки они, как хорош их цвет под олифой". То есть художники использовали материалы, которые находили рядом с местом работы. Те мастера, которые делали северодвинскую роспись, имели доступ к материалам, которые привозили на кораблях в Архангельск. Поэтому у них и колорит побогаче, и росписи находятся в лучшем состоянии сохранности, так как мастера использовали материалы, привезенные из Англии.

Екатерина Кадушкина