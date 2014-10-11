Про флору и фауну: Ученые расскажут про живые организмы на фестивале науки

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
11 и 12 октября несколько профессоров и докторов биологических наук прочтут лекции в рамках Московского фестиваля науки в МГУ. M24.ru проведет прямую трансляцию лекций.
11 октября10.30 – 11.30 – Лекция профессора Джакомо Риззолатти "Как мы понимаем других: зеркальный механизм". Профессор Пармского университета Джакомо Ризолатти расскажет про одно из удивительных открытий последних десятилетий - зеркальные нейроны. Так называют необычные клетки головного мозга, которые активизируются при наблюдении за выполнением какого-либо действия точно так же, как если бы это действие выполнялось самостоятельно. 11.45 – 13.00 Лекция профессора Стивена Беннера "Синтетическая биология. Складываем Жизнь по кирпичикам". Одиноки ли мы во Вселенной? Человечество давно задается этим вопросом. Результаты последних исследований дают все больше оснований считать, что жизнь существует и за пределами земного пространства. Но как она выглядит? Этой теме будет посвящена лекция профессора Стивена Беннера из Американского Фонда прикладной молекулярной эволюции.
12 октября12.00 - 13.30 Лекция профессора Нильса Христиана Стенсета "Коэволюция многовидовых сообществ, или Спешить, чтобы остаться". Профессор расскажет о том, что такое гипотеза Черной Королевы, как она связана с "Алисой в стране чудес", и причем здесь Чарльз Дарвин.
14.15 - 15.15 Лекция доктора биологических наук Алексея Полилова "Жизнь в микромире, или Пределы миниатюризации многоклеточных животных". Он расскажет о том, что ограничивает размеры тел животных, а также о том, почему так важно исследовать микромир.
С 10 по 12 октября в столице проходит Московский фестиваль науки. Более 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для энтузиастов. Всего в этом году в рамках фестиваля задействуют 80 городских площадок. В программе фестиваля науки танцующие роботы соседствуют с лекциями нобелевских лауреатов, а выставки телескопов с философскими диспутами. Самых любопытных даже пустят в закрытый до этого Музей опытно-конструкторского бюро им. Сухого. Прочесть об этом событии подробнее можно здесь.