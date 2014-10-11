Про флору и фауну: Ученые расскажут про живые организмы на фестивале науки

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

11 и 12 октября несколько профессоров и докторов биологических наук прочтут лекции в рамках Московского фестиваля науки в МГУ. M24.ru проведет прямую трансляцию лекций.

11 октября

10.30 – 11.30 – Лекция профессора Джакомо Риззолатти "Как мы понимаем других: зеркальный механизм" . Профессор Пармского университета Джакомо Ризолатти расскажет про одно из удивительных открытий последних десятилетий - зеркальные нейроны. Так называют необычные клетки головного мозга, которые активизируются при наблюдении за выполнением какого-либо действия точно так же, как если бы это действие выполнялось самостоятельно.

11.45 – 13.00 Лекция профессора Стивена Беннера "Синтетическая биология. Складываем Жизнь по кирпичикам" . Одиноки ли мы во Вселенной? Человечество давно задается этим вопросом. Результаты последних исследований дают все больше оснований считать, что жизнь существует и за пределами земного пространства. Но как она выглядит? Этой теме будет посвящена лекция профессора Стивена Беннера из Американского Фонда прикладной молекулярной эволюции.

12 октября

[HTML][/HTML]

12.00 - 13.30 Лекция профессора Нильса Христиана Стенсета "Коэволюция многовидовых сообществ, или Спешить, чтобы остаться" . Профессор расскажет о том, что такое гипотеза Черной Королевы, как она связана с "Алисой в стране чудес", и причем здесь Чарльз Дарвин.

14.15 - 15.15 Лекция доктора биологических наук Алексея Полилова "Жизнь в микромире, или Пределы миниатюризации многоклеточных животных" . Он расскажет о том, что ограничивает размеры тел животных, а также о том, почему так важно исследовать микромир.

[HTML][/HTML][HTML][/HTML]

С 10 по 12 октября в столице проходит Московский фестиваль науки. Более 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для энтузиастов. Всего в этом году в рамках фестиваля задействуют 80 городских площадок. В программе фестиваля науки танцующие роботы соседствуют с лекциями нобелевских лауреатов, а выставки телескопов с философскими диспутами. Самых любопытных даже пустят в закрытый до этого Музей опытно-конструкторского бюро им. Сухого. Прочесть об этом событии подробнее можно здесь.