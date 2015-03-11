Возврат к аналогу: зачем аудиокассеты и винил родились вновь

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

12 марта в Мультимедиа арт-музее состоится очередная лекция Политехнического музея из цикла "Музыка и технологии", посвященного истории музыки в контексте технических изобретений. На этот раз тема беседы - "Музыка на кассетах и виниле: кто издает, как и насколько это востребовано". Перед гостями выступит промоутер, диджей, совладелец лейбла Hyperboloid Records Сергей Сабуров.

За последние несколько лет возрос интерес к виниловым пластинкам и кассетам. Некоторые лейблы снова начали выпускать музыку на этих носителях. Сергей Сабуров расскажет о том, в чем преимущества и в чем недостатки записи, производства и распространения музыки на кассетах и пластинках. На лекции слушатели узнают, чем на самом деле вызван спрос на кассеты и пластинки – модой на винтаж или ностальгией.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.