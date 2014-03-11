Форма поиска по сайту

11 марта 2014, 14:35

В музее Маяковского расскажут о конце музыкального авангарда в СССР

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 11 марта, в лектории Государственного музея В.В. Маяковского пройдет лекция "1930-е годы - насильственный конец авангарда в Советском Союзе". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Ее прочтет кандидат искусствоведения, член Союза композиторов, преподаватель Московской консерватории Антон Ровнер.

Речь пойдет об авангардных композиторах Николае Рославце, Александре Мосолове, Сергее Протопопове и Всеволоде Задерацком

Лекцию будет сопровождать выступление камерного оркестра "ХХI век" под руководством Марии Ходиной.

Начало трансляции в 19:00.

