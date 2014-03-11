В музее Маяковского расскажут о конце музыкального авангарда в СССР

Лекцию будет сопровождать выступление камерного оркестра "ХХI век" под руководством Марии Ходиной.

Речь пойдет об авангардных композиторах Николае Рославце, Александре Мосолове, Сергее Протопопове и Всеволоде Задерацком

Во вторник, 11 марта, в лектории Государственного музея В.В. Маяковского пройдет лекция "1930-е годы - насильственный конец авангарда в Советском Союзе". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

