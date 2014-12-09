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09 декабря 2014, 13:39

Прямой эфир лекции о том, достойны ли видеоигры осуждения

лекции игры молодежь прямые трансляции этика Мослекторий МГУ смотреть онлайн на m24.ru видеоигры

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В четверг, 11 декабря, в Комикс-центре Российской государственной библиотеки для молодежи клуб "Живая философия" устраивает лекцию об этике видеоигр. Организаторы совместно со зрителями будут искать ответ на вопрос о том, есть ли в видеоиграх аспекты, заслуживающие осуждения. Помогать в поисках будет сотрудник Московского центра исследований видеоигр при философском факультете МГУ Дмитрий Шмалий.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 18.30.

  • Когда: 11 декабря
  • Кто: Дмитрий Шмалий
  • Что: обсуждение этики видеоигр
  • Кому смотреть: геймерам и их родителям
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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