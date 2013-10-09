История архитектуры: Казанский вокзал

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 10 октября, в Музее архитектуры имени А.В Щусева состоится лекция историка архитектуры Юлии Ратомской "История проектирования и строительства Казанского вокзала в Москве". Мероприятие приурочено к 100-летию знаменитого вокзала.

Лектор расскажет об истории строительства одного из красивейших вокзальных зданий страны, о неорусском стиле и об особенностях этого архитектурного направления. В ходе лекции посетителей познакомят с процессом формирования облика вокзала, а также его внутренних интерьеров и оформления фасадов.

Кроме того, в рамках лекции можно будет узнать об архитекторе здания Алексее Щусеве, отличительных чертах его стиля и о том, почему Щусев считается главным архитектором Советского Союза.

Сегодня Казанский вокзал – один из крупнейших и красивейших вокзалов в Европе. Архитектура знаменитого вокзала вдохновляла многих творческих деятелей. Например, известный дизайнер Жан-Поль Готье в 2010 году провел модный показ именно в зале ожидания Казанского вокзала.

M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Приносим свои извинения. По техническим причинам трансляция не состоится. Позже на сайте сетевого издания M24.ru будет выложена видеозапись мероприятия.