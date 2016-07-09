На ВДНХ пройдет День еврейской культуры

Фото с сайта музея/jewish-museum.ru

10 июля в рамках летней образовательной программы ВДНХ пройдет День еврейской культуры, сообщает пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности, который выступает в качестве одного из организаторов акции.

Летний кинотеатр-лекторий ВДНХ станет точкой притяжения для людей, интересующихся еврейской культурой и историей: лекции, public-talk c Антоном Носиком, танцевальный мастер-класс и детская программа, сообщают организаторы. Все лекции можно будет послушать совершенно безвозмездно.

Кроме того, гости Дня еврейской культуры при помощи шлемов виртуальной реальности смогут оказаться в памятнике архитектуры конструктивизма - Бахметьевском гараже, где располагается Еврейский музей, и пройти по нему индивидуальную 3D-экскурсию.

Искусствовед и культуролог Андрей Боровский прочитает лекцию с интригующим названием "Кради как художник" – именно такой главный принцип сформулировал американский дизайнер Клеон, который написал 10 заповедей современного творчества. А известный блогер Антон Носик во время своего public-talk расскажет, каково русским евреям живется в Израиле.