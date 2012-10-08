Расписание столичных лекций: 8 - 12 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Лекции и мастер-классы этой недели

Отечественный автопром, политические взаимоотношения Авраама Линкольна и Александра II, воображение и реальность, мастер-класс известного хоррор-режиссера Скотта Дерриксона, история московской канализации - это и многое другое в лекциях этой недели.

Понедельник, 8 октября

В Центре языка и культуры португалоговорящих стран пройдет лекция "Ранняя история Мозамбика". Слушатели узнают о доколониальном периоде развития Мозамбика, великом переселении банту и заселении ими территория Мозамбика, а также о проникновении арабов в Восточную Африку и распространении ислама.

Вход свободный. Лекция пройдет с 19.00 до 21.00.

Адрес: метро "Улица 1905 года"/"Белорусская", улица Пресненский вал, дом 17.

В лектории культурного центра "ЗИЛ" прочтут вторую лекцию из цикла об автомобильном дизайне, организованного "Политехническим музеем". На этот раз слушатели узнают об "отчаянном русском автомобиле и поисках собственного пути развития".

Отечественный автопром – извечная тема для острот. Но все ли так плохо? Нужно ли идти собственным путем развития и заниматься поисками "русскости" в автомобильном деле? Лектор ответит на эти вопросы и расскажет о самых распространенных мифах российского автопрома.

Стоимость – 200 рублей. Начало в 19.30.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, д. 4, корп. 1.

Вторник, 9 октября

В Американском культурном центре пройдет лекция "Авраам Линкольн и Александр II: сердечный союз". Слушатели узнают о политических взаимоотношениях этих двух видных деятелей, стоявших во главе Соединенных Штатов Америки и Российской Империи. Материал прочтет политолог и писатель, профессор Сюзанна Стернтхал.

Вход свободный. Начало в 18.00.

Адрес: метро "Таганская", улица Николоямская, дом 1.

В культурном центре "Пунктум" обсудят роман "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В ходе литературного клуба участники поговорят о самой книге, ее создателе и культурных и философских идеях, которые были актуальны на момент издания романа.

Начало в 19.00.

Адрес: метро "Новослободская", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

В "Популярном лектории", расположенном в кинотеатре "35мм", прочитают лекцию "Воображение и реальность". Слушатели узнают, каким образом мозг человека отличает реальность от воображения, что представляют собой воображение и реальность, как они связаны с мышлением и эмоциями.

Стоимость – 350 рублей. Начало в 19.30.

Адрес: метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

Среда, 10 октября

В рамках мировой премьеры нового мистического триллера "Синистер" в Москве в Moscow Film School выступит известный молодой хоррор-режиссер Скотт Дерриксон. Он работал над такими фильмами, как "Шесть демонов Эмили Роуз", "День, когда земля остановилась", "Восставшие из ада - 5", "Городские легенды - 2" и другие. В рамках визита режиссер не только представит новую картину, но и поделится знаниями со всеми кинолюбителями.

Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Адрес: улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3, корпус А, 5 этаж.

В фотостудии Fotime состоится бесплатный мастер-класс "Обучение по работе со студийным оборудованием". Во время занятий преподаватель расскажет о том, как работать со студийным оборудованием, какие насадки и в каких случаях использовать.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Волгоградский проспект", Остаповский проезд, дом 3, строение 5.

Четверг, 11 октября

В клубе ZAVTRA в рамках публичных лекций "Полит.ру" пройдет лекция "Открытие новой фундаментальной частицы – бозона Хиггса – на Большом адронном коллайдере". Слушатели узнают о свойствах новой частицы, истории ее открытия и можно ли ожидать новых открытий на Большом адронном коллайдере.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Тургеневская"/"Чистые пруды", улица Сретенка, 26/1.

Москвовед Алексей Дедушкин в книжном магазине "Читалка" выступит с лекцией "История московской канализации". Эти технологии появились в Москве только в конце XIX века. Слушатели узнают, как Москва справлялась с главной бедой, что такое ретирады, в каких московских домах они есть до сих пор и как европейские монархи учились у русских гигиене? В качестве бонуса книжный магазин представит фотогалерею самых знаменитых унитазов мира.

Начало в 19.30. Стоимость – 300 рублей.

Адрес: станция метро "Чистые пруды", улица Жуковского, 4.

Пятница, 12 октября

Вечером в "Пунктуме" поговорят о начале импрессионизма. Будет дана характеристика основных параметров импрессионистической техники и рассмотрено творчество Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Камиля Писарро, Альфреда Сислея, Берты Моризо в период 1860-х-1870-х годов.

Начало в 19.00. Стоимость – 250 рублей.

Адрес: метро "Новослободская", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

В расписании возможны изменения. Время и стоимость уточняйте у организаторов мероприятий.