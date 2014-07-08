Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

08 июля 2014, 16:47

Про картины: Владимир Логутов разделит понятия "художник" и "куратор"

лекции художники встречи смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции кураторы

Фото: M24.ru

В столице 8 июля состоится встреча с художником Владимиром Логутовым. С 19.30 до 21.00 любой желающий сможет понять, чем все-таки отличается профессия художника и куратора. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.

  • Когда: 8 июля с 19:30 до 21:00
  • Кто: художник, куратор Владимир Логутов
  • О чем: Экспонирование искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Первый"
  • Кому смотреть: всем, интересующимся искусством


Кроме того, Владимир Логутов поделится своим личным опытом и расскажет на жизненных примерах о различиях профессий, расскажет о своем творческом пути и начале своей карьеры.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать