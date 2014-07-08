Про картины: Владимир Логутов разделит понятия "художник" и "куратор"

Фото: M24.ru

В столице 8 июля состоится встреча с художником Владимиром Логутовым. С 19.30 до 21.00 любой желающий сможет понять, чем все-таки отличается профессия художника и куратора. Посмотреть встречу онлайн можно будет на сайте сетевого издания M24.ru.

Когда: 8 июля с 19:30 до 21:00

8 июля с 19:30 до 21:00 Кто: художник, куратор Владимир Логутов

художник, куратор Владимир Логутов О чем: Экспонирование искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Первый"

Экспонирование искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Первый" Кому смотреть: всем, интересующимся искусством



Кроме того, Владимир Логутов поделится своим личным опытом и расскажет на жизненных примерах о различиях профессий, расскажет о своем творческом пути и начале своей карьеры.

Трансляция завершена.