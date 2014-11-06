Про анимацию: Юрий Норштейн о "детских" приемах

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

В рамках Большого фестиваля мультфильмов в Москве проходят лекции и мастер-классы профессиональных мультипликаторов. Автор "Ежика в тумане" Юрий Норштейн проведет в субботу, 8 ноября, лекцию на тему "Дети и анимация". Речь пойдет о том, как рождается кино в детских рисунках и о том, как "детские" приемы влияют на кинематограф.

Для тех, кто не хочет в такую погоду выходить на улицу и куда-то ехать, на портале online.m24.ru будет организована прямая трансляция события. Начало в 17:00.