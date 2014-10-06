Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 19:50

Культура

Лекции недели: как защитить личные данные и подготовить бизнес-презентацию

Выступление адвоката Генри Резника в "Гоголь-центре", судьба независимой музыки в России, правила по созданию грамотной бизнес-презентации и любовь в эпоху СССР. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в материале M24.ru.

Трансляции на M24.ru

Первой трансляцией недели станет мультимедийная пресс-конференция, посвященная развитию науки в России. В мероприятии примут участие министр образования и науки Дмитрий Ливанов, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Трансляция начнется 7 октября в 11.00

Известный адвокат Генри Резник выступит в "Гоголь-центре" с рассказом о судах присяжных. В программе - история и эволюция явления в российской судебной практике.

Трансляция начнется 7 октября в 20.00

Детский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет о метеоритах и о том, как они влияют на жизнь на Земле.

Трансляция начнется 11 октября в 17.30

Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.

Понедельник, 6 октября

Фото: M24.ru

Музыкальный журналист и промоутер Ульяна Ряполова поговорит об отечественной инди-музыки и работе независимых лейблы. О том, как звукозаписывающая компания выбирает артистов, как работают над выпуском новых записей и стоит ли музыкантам связываться с лейблами - в лекции понедельника.

  • Место: ЦСИ "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, корпус 6, 3 этаж
  • Время: 20.00
  • Стоимость: бесплатно по регистрации, заявки на участие отправляйте по почте - dima@maininmain.ru
  • Что можно узнать на лекции: как развивается инди-музыка в России


    • Вторник, 7 октября

    Фото: ТАСС/Павел Смертин

    Массовый слив эротических фото звезд в сеть заставил нас задуматься о том, что данные, которые мы храним на смартфонах, в любой момент может увидеть практически кто угодно. О защите приватной информации и о том, какие данные точно не стоит хранить в телефоне, поговорят на лекции "Ваш смартфон. Что окружающие знают о вас?!"

  • Место: DI Telegraph, Тверская улица, дом 7
  • Время: 19.30
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: насколько безопасно хранить в телефоне личную информацию


    • Среда, 8 октября

    Фото: M24.ru

    В центре экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон" научат необычные соусы и приправы, которые достойно заменят привычные кетчуп и майонез. На мастер-классе покажут, как готовить базиликовый соус из средиземноморья, кабачковую и баклажанную икру, домашнюю горчицу и остро-сладкое сливове чатни. Организаторы занятия убеждают, что ни один из рецептов не содержит вредных ингридиентов.

  • Место: Центр экономии ресурсов на "Флаконе", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 26
  • Время: 19.00
  • Стоимость: 650 рублей (в стоимость входят продукты и кухонные принадлежности), регистрация - тут
  • Что можно узнать на лекции: как готовить невредные и вкусные соусы для разных блюд


    • Четверг, 9 октября

    Фото: M24.ru

    Историк из Петербурга Наталья Лебина расскажет об отношениях мужчины и женщины в эпоху СССР. Как и где знакомились в прошлом столетии? Какие традиции обязательно присутствовали на советской свадьбе? На что повлияла революция отношений между полами 60-х годов? Если вас всегда интересовали эти вопросы, отправляйтесь на лекцию.

  • Место: книжный магазин Dodo Magic Bookroom, улица Солянка, дом 1/2, строение 1
  • Время: 19.30
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на лекции: как знакомились и встречались наши родители


    • Пятница, 10 октября

    Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

    Нередко в университете нам приходилось делать разного рода проекты и презентации, за которые мы получали "пятерки" и уходили с семинаров довольными. Однако в реальной жизни "отличная" университетская презентация не имеет ничего общего с проектом, который оценит начальник и коллеги. Как подготовить качественную и убедительную бизнес-презентацию, расскажут в Высшей Школе Экономики.

  • Место: НИУ ВШЭ, улица Шаболовка, дом 26
  • Время: 18.00
  • Стоимость: вход бесплатный, не забудьте зарегистрироваться
  • Что можно узнать на лекции: что такое правильная бизнес-презентация


    • Сюжет: Расписание столичных лекций
    лекции бизнес СССР Генри Резник Гоголь-центр смотреть онлайн на m24.ru инди-музыка

    Главное

