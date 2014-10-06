Лекции недели: как защитить личные данные и подготовить бизнес-презентацию

Выступление адвоката Генри Резника в "Гоголь-центре", судьба независимой музыки в России, правила по созданию грамотной бизнес-презентации и любовь в эпоху СССР. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в материале M24.ru.

Трансляции на M24.ru Первой трансляцией недели станет мультимедийная пресс-конференция, посвященная развитию науки в России. В мероприятии примут участие министр образования и науки Дмитрий Ливанов, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие. Трансляция начнется 7 октября в 11.00 Известный адвокат Генри Резник выступит в "Гоголь-центре" с рассказом о судах присяжных. В программе - история и эволюция явления в российской судебной практике. Трансляция начнется 7 октября в 20.00 Детский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет о метеоритах и о том, как они влияют на жизнь на Земле. Трансляция начнется 11 октября в 17.30 Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.



Понедельник, 6 октября

Музыкальный журналист и промоутер Ульяна Ряполова поговорит об отечественной инди-музыки и работе независимых лейблы. О том, как звукозаписывающая компания выбирает артистов, как работают над выпуском новых записей и стоит ли музыкантам связываться с лейблами - в лекции понедельника.

Место: ЦСИ "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, корпус 6, 3 этаж Время: 20.00 Стоимость: бесплатно по регистрации, заявки на участие отправляйте по почте - dima@maininmain.ru Что можно узнать на лекции: как развивается инди-музыка в России





Вторник, 7 октября

Массовый слив эротических фото звезд в сеть заставил нас задуматься о том, что данные, которые мы храним на смартфонах, в любой момент может увидеть практически кто угодно. О защите приватной информации и о том, какие данные точно не стоит хранить в телефоне, поговорят на лекции "Ваш смартфон. Что окружающие знают о вас?!"

Место: DI Telegraph, Тверская улица, дом 7 Время: 19.30 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: насколько безопасно хранить в телефоне личную информацию





Среда, 8 октября

В центре экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон" научат необычные соусы и приправы, которые достойно заменят привычные кетчуп и майонез. На мастер-классе покажут, как готовить базиликовый соус из средиземноморья, кабачковую и баклажанную икру, домашнюю горчицу и остро-сладкое сливове чатни. Организаторы занятия убеждают, что ни один из рецептов не содержит вредных ингридиентов.

Место: Центр экономии ресурсов на "Флаконе", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 26 Время: 19.00 Стоимость: 650 рублей (в стоимость входят продукты и кухонные принадлежности), регистрация - тут Что можно узнать на лекции: как готовить невредные и вкусные соусы для разных блюд





Четверг, 9 октября

Историк из Петербурга Наталья Лебина расскажет об отношениях мужчины и женщины в эпоху СССР. Как и где знакомились в прошлом столетии? Какие традиции обязательно присутствовали на советской свадьбе? На что повлияла революция отношений между полами 60-х годов? Если вас всегда интересовали эти вопросы, отправляйтесь на лекцию.

Место: книжный магазин Dodo Magic Bookroom, улица Солянка, дом 1/2, строение 1 Время: 19.30 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: как знакомились и встречались наши родители





Пятница, 10 октября

Нередко в университете нам приходилось делать разного рода проекты и презентации, за которые мы получали "пятерки" и уходили с семинаров довольными. Однако в реальной жизни "отличная" университетская презентация не имеет ничего общего с проектом, который оценит начальник и коллеги. Как подготовить качественную и убедительную бизнес-презентацию, расскажут в Высшей Школе Экономики.

Место: НИУ ВШЭ, улица Шаболовка, дом 26 Время: 18.00 Стоимость: вход бесплатный, не забудьте зарегистрироваться Что можно узнать на лекции: что такое правильная бизнес-презентация



