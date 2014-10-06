Лекции недели: как защитить личные данные и подготовить бизнес-презентацию

Выступление адвоката Генри Резника в "Гоголь-центре", судьба независимой музыки в России, правила по созданию грамотной бизнес-презентации и любовь в эпоху СССР. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в материале M24.ru.
Трансляции на M24.ruПервой трансляцией недели станет мультимедийная пресс-конференция, посвященная развитию науки в России. В мероприятии примут участие министр образования и науки Дмитрий Ливанов, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.
Трансляция начнется 7 октября в 11.00
Известный адвокат Генри Резник выступит в "Гоголь-центре" с рассказом о судах присяжных. В программе - история и эволюция явления в российской судебной практике.
Трансляция начнется 7 октября в 20.00
Детский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет о метеоритах и о том, как они влияют на жизнь на Земле.
Трансляция начнется 11 октября в 17.30
Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.
Понедельник, 6 октября
Фото: M24.ru
Музыкальный журналист и промоутер Ульяна Ряполова поговорит об отечественной инди-музыки и работе независимых лейблы. О том, как звукозаписывающая компания выбирает артистов, как работают над выпуском новых записей и стоит ли музыкантам связываться с лейблами - в лекции понедельника.
Вторник, 7 октября
Фото: ТАСС/Павел Смертин
Массовый слив эротических фото звезд в сеть заставил нас задуматься о том, что данные, которые мы храним на смартфонах, в любой момент может увидеть практически кто угодно. О защите приватной информации и о том, какие данные точно не стоит хранить в телефоне, поговорят на лекции "Ваш смартфон. Что окружающие знают о вас?!"
Среда, 8 октября
Фото: M24.ru
В центре экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон" научат необычные соусы и приправы, которые достойно заменят привычные кетчуп и майонез. На мастер-классе покажут, как готовить базиликовый соус из средиземноморья, кабачковую и баклажанную икру, домашнюю горчицу и остро-сладкое сливове чатни. Организаторы занятия убеждают, что ни один из рецептов не содержит вредных ингридиентов.
Четверг, 9 октября
Фото: M24.ru
Историк из Петербурга Наталья Лебина расскажет об отношениях мужчины и женщины в эпоху СССР. Как и где знакомились в прошлом столетии? Какие традиции обязательно присутствовали на советской свадьбе? На что повлияла революция отношений между полами 60-х годов? Если вас всегда интересовали эти вопросы, отправляйтесь на лекцию.
Пятница, 10 октября
Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Нередко в университете нам приходилось делать разного рода проекты и презентации, за которые мы получали "пятерки" и уходили с семинаров довольными. Однако в реальной жизни "отличная" университетская презентация не имеет ничего общего с проектом, который оценит начальник и коллеги. Как подготовить качественную и убедительную бизнес-презентацию, расскажут в Высшей Школе Экономики.