Города без границ: в Библиотеке Достоевского расскажут о современных миграциях

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Аналитики из Высшей Школы Экономики прочтут лекцию о миграциях, современном транспорте и информационных технологиях в Библиотеке имени Достоевского 5 октября. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Лекция будет посвящена проблеме городских и региональных миграций. Сегодня транспорт и технологии позволили людям быстро преодолевать огромные расстояния: жить в одном месте, а работать в другом, путешествовать или менять страну проживания, работая удаленно. Традиционные источники и средства информации не успевают за этими перемещениями в условиях, когда численность населения одного города может меняться в течение дня.

Что такое современный город и почему мы перестали быть привязанными к одному месту расскажут специалисты по урбанистике, миграциям и анализу данных мобильности населения из ВШЭ.