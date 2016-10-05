Форма поиска по сайту

05 октября 2016, 13:00

Культура

Города без границ: в Библиотеке Достоевского расскажут о современных миграциях

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Аналитики из Высшей Школы Экономики прочтут лекцию о миграциях, современном транспорте и информационных технологиях в Библиотеке имени Достоевского 5 октября. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Лекция будет посвящена проблеме городских и региональных миграций. Сегодня транспорт и технологии позволили людям быстро преодолевать огромные расстояния: жить в одном месте, а работать в другом, путешествовать или менять страну проживания, работая удаленно. Традиционные источники и средства информации не успевают за этими перемещениями в условиях, когда численность населения одного города может меняться в течение дня.

Что такое современный город и почему мы перестали быть привязанными к одному месту расскажут специалисты по урбанистике, миграциям и анализу данных мобильности населения из ВШЭ.

Место: Чистопрудный бульвар, 23 стр. 1, Библиотека Ф.М. Достоевского

Время: 5 октября, 20:30

