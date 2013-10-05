Форма поиска по сайту

05 октября 2013, 13:00

Культура

Лекции онлайн: как обезопасить свой телефон от прослушивания

Фото: ИТАР-ТАСС

Даже тем, кому, по сути, нечего скрывать, вряд ли было бы приятно узнать, что их разговоры прослушивают, а переписки читают. Как обезопасить себя от подобных "вторжений", сделав мобильное общение по-настоящему тайным, расскажут 5 октября на лекции в Московском государственном институте электронной техники (НИУ МИЭТ). Прямую трансляцию занятия проведет сетевой издание M24.ru.

Ведущий инженер-электроник научит определять "слабые места" стандартов сотовой связи и находить решения, которые защитят пользовательские мобильные переговоры от прослушиваний.

Кроме того, в МИЭТ пройдет мастер-класс, на котором слушатели познакомятся с информационными коммуникациями и их прикладным использованием.

Начало трансляции – в 13.20.

Трансляция завершена.

