На встречу с заместителями мэра записались 1200 "активных граждан"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

1200 москвичей уже записались на встречи с первыми лицами города, которые пройдут в рамках нового проекта публичных лекций "Диалоги с мэрией", сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

На первой лекции, которая пройдет 15 декабря, участники проекта "Активный гражданин" встретятся с руководителем департамента образования Исааком Калиной.

17 декабря пройдет лекция главы департамента транспорта Максима Ликсутова, а 24 декабря – заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Количество мест на встречах ограничено и рассчитано по 400 человек на каждую. Поэтому на лекции попадут первые активные граждане, кто принял участие в голосовании "Публичные лекции "Диалоги с мэрией". Приглашения им отправят по электронной почте.

Из-за большого количества желающих голосование завершилось за два часа. Принять участие во встречах была возможность у обладателей двух и более бейджей "Активного гражданина". Их в проекте насчитывается 186 708 человек.

Напомним, заместители мэра столицы проведут лекции для участников проекта "Активный гражданин". Об этом сообщила глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова в начале декабря. Участники мероприятия смогут обсудить с первыми лицами города вопросы развития мегаполиса и принятие тех или иных решений. По словам Раковой, правительство надеется, что такая форма коммуникаций будет востребованной среди граждан.

Проект "Активный гражданин" работает уже полтора года. За это время проведено 970 голосований и принято более 500 решений. Более 40 процентов обсуждений на портале посвящены вопросам досуга, 27 процентов — выбору вариантов благоустройства улиц и парков, около 15 процентов тем связаны с взаимодействием населения и власти.

С ноября "Активный гражданин" запустил многоуровневую систему контроля прозрачности проекта. Теперь любой участник с помощью личного кода может проверить корректность учета своего голоса.

Кроме того, верификационный центр проекта начал работать в многофункциональном центре госуслуг "Пресненский" по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Там также можно проверить результаты голосований.