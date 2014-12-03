Юрий Норштейн прочитал лекцию о "детских" приемах в анимации

Юрий Норштейн рассказал о "детских" приемах в анимации

В рамках Большого фестиваля мультфильмов автор "Ежика в тумане" и "Сказки сказок" Юрий Норштейн прочитал лекцию на тему "Дети и анимация". Он рассказал том, как рождается кино в детских рисунках и как "детские" приемы влияют на кинематограф. Онлайн-трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

Юрий Борисович Норштейн родился 15 сентября 1941 года в Пензенской области, когда его мать Бася Гиршевна Норштейн (по профессии педагог дошкольного образования) и старший брат Гарик были в эвакуации, а отец воевал.

Когда Норштейну исполнилось два года, его семья вместе с вернувшимся с фронта отцом переехала жить в Москву. С 1948 года он стал учиться в столичной школе №606. Уже с детства его притягивало рисование, параллельно с учебой в школе он посещал занятия по изобразительному искусству, а будучи старшеклассником, поступил в детскую художественную школу Краснопресненского района Москвы.

После окончания школы Норштейн стал зарабатывать, трудясь столяром на мебельной фабрике. А еще через год поступил на двухгодичные курсы при киностудии "Союзмультфильм", где его талант высоко оценили профессионалы и предложили ему работу художника-мультипликатора. Он принимал участие в создании мультфильмов "Чебурашка", "Каникулы Бонифация", "Варежка" и многих других. После окончания курсов и безуспешных попыток поступить в один из художественных вузов столицы Норштейн решил получить профессию режиссера анимационного кино. К тому времени он работал в кукольной анимации, которая находилась в помещении "Союзмультфильма". Именно здесь в 1965 году Норштейн познакомился со своей будущей супругой Франческой Ярбусовой, которая стала художником-постановщиком всех его фильмов.

Дебют Норштейна в качестве режиссера состоялся в 1968 году, и это была картина, снятая в соавторстве с художником Аркадием Тюриным, "25-е, первый день" - фильм-плакат к 50-летию Октябрьской революции, где были использованы мотивы работ художников 20-х годов: Лентулова, Альтмана, Петрова-Водкина и др. Названием мультфильма послужила строка из поэмы "Владимир Ильич Ленин" Владимира Маяковского, чьи рисунки также были использованы в картине.

В 1971 году в соавторстве с Иваном Петровичем Ивановым-Вано был снят мультфильм "Сеча при Керженце" по мотивам легенды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия. В фильме были использованы материалы русской фресковой живописи и миниатюры XIV—XVI веков. В 1972 году этот мультфильм был удостоен первой премии на V Всесоюзном фестивале в Тбилиси и Гран-при на I МКФ анимационных фильмов в Загребе (Югославия), а в 1973 году его создатели получили гран-при и премии жюри за высокое техническое качество на МКФ анимационных фильмов в Нью-Йорке.

С 1973 года Норштейн становится режиссером студии "Союзмультфильм", где работает вместе с оператором Александром Жуковским и композитором Михаилом Мееровичем. Вместе они снимают любимые мультфильмы детства, например, "Лиса и заяц", "Цапля и журавль" и др.

Кстати, "Лиса и заяц", снятый по мотивам русской народной сказки и пересказанный Владимиров Далем, был отмечен первой премией на VII Всесоюзном фестивале в Баку, первой премией на II МКФ в Загребе (Югославия) за лучший фильм для детей и награжден медалью Сараевского банка за изобразительное решение. Этот мультфильм стал одним из лучших образцов отечественной анимации.

В 1975 году вышел очередной фильм Норштейна, ставший символом всей анимации – "Ежик в тумане". Сегодня трудно найти того, кто не смотрел этот культовый мультфильм всех времен и народов. После выхода "Ежика в тумане" Норштейн стал обладателем множества премий, в том числе первой премии на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе (1976 год), Гран-при "Большая золотая медаль" на Х МКФ для детей и юношества в Тегеране, получил Премию и звание "выдающегося фильма года" фестиваля в Лондоне и др. награды.

В 1979 году за мультфильмы "Лиса и заяц", "Цапля и журавль" и "Ежик в тумане" Юрий Норштейн был удостоен Государственной премии СССР. В том же году увидел свет еще они шедевр Норштейна – "Сказка сказок". В фильме были использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.

В 1981 году Норштейн начал работу над мультипликационным фильмом "Шинель" по повести Гоголя, над которым работает по сей день.