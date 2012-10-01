Расписание столичных лекций: 1 - 5 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Лекции и мастер-классы этой недели

Где жил русский Фауст? Что такое видео-инфографика? Какова роль монтажа как средства художественной выразительности в кино? Существовал ли автопром в дореволюционной России? Нужен ли стране координационный совет оппозиции? Ответы на эти вопросы можно получить, посетив лекции из подборки М24.

Понедельник, 1 октября

Где жил русский Фауст и Пиковая дама? В каких московских домах проводили тайные собрания масоны и декабристы? Московские аферисты – кто они? Чем закончился "золотой век" русского дворянства? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить на экскурсии по "Сен-Жерменскому предместью " Москвы. Экскурсовод Екатерина Барыбина познакомит участников прогулки с ампирными, модерновыми, классицистическими особняками дворянской и купеческой Москвы, расскажет о русском дворянстве и поможет окунуться в атмосферу дореволюционного города.

Продолжительность экскурсии - два часа. Стоимость - 400 рублей, для студентов и пенсионеров – 350 рублей, для школьников – 200 рублей, а дети до 12 лет смогут принять участие бесплатно.

Для участия необходимо записаться по телефону +7 968 783 86 49.

Адрес встречи: в 19.30 у выхода из метро "Кропоткинская" к Гоголевскому бульвару.

В клубе Talk Club пройдет лекция "Видео-инфографика: взгляд в будущее". В мастер-классе будут рассмотрены такие вопросы как: что такое видео-инфографика, как она создается и продвигается, какие бывают разновидности видео-инфографии и какая судьба ждет направление в будущем. Помимо этого, лектор затронет вопросы, связанные с технологиями манипулирования сознанием масс посредством инфографики.

Лектор: эксперт в области Digital маркетинга и технология "Управления знаниями" Алексей Ермолин.

Начало в 19.00. Стоимость – 300 рублей.

Адрес: Варшавское шоссе 9, стр.1Б, корпус "КНОПА", южный подъезд, 3-й этаж

Об искусстве киномонтажа расскажут в главном корпусе РГГУ. На открытой лекции пойдет речь о монтаже как образе мыслей режиссера; о роли монтажа как средства художественной выразительности в кино. Также лектор расскажет о "комфортном монтаже" и его интерпретации в современном кинематографе.

Лектор: кино- и театральный режиссер, преподаватель Высшей школы ХПМТ Галина Мезенцева.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Новослободская", улица Чаянова, 15, 228 (профессорская) аудитория.

В лектории Культурного центра "ЗИЛ" пройдет лекция "Руссо-Балт. Главный автомобиль Российской империи". Автомобильная марка "Руссо-Балт" появилась в начале XX века. Машины поставлялись и для царской семьи, и для армии. После прихода советской власти память об автомобилях стерлась – считалось, что в царской России автопрома не было. На лекции расскажут об отечественном дореволюционном автопроме.

Лектор: автомобильный историк и иллюстратор, автор дизайна российского болида "Формула Русь" и инициатор возрождения "Руссо-Балта" Александр Захаров.

Начало в 19.30. Стоимость – 200 рублей.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, д. 4, корп. 1.

Вторник, 2 октября

На одной из площадок "Винзавода" в рамках образовательной программы конкурса "Альтернативная книга" пройдет мастер-класс POP-UP book "Образы звуков в книге pop-up". Его участники познакомятся с историей создания и развития книг в стиле pop-up. В рамках встречи каждый участник создаст свой книжный разворот.

Принять участие в мастер-классе можно, отправив свои ФИО и контактные данные по адресу: tdesign@winzavod.ru. В ответ на письмо будет отправлено подтверждение о регистрации.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Адрес: Центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, Бродильный цех.

В Музее и общественном центре имени Сахарова состоится обсуждение на тему "Координационный совет оппозиции: кому и зачем он нужен". Участники поговорят об общественном диалоге, об опыте протестов в других странах, перспективах координационного совета, как общественной структуры. В мероприятии примут участие известные политологи и общественные деятели.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Курская"/"Чкаловская", улица Земляной вал, 57, строение 6.

Библиотека киноискусства имени Эйзенштейна проводит показ и лекцию на тему "Война 1812 года в дореволюционном кино". Участникам покажут фильм "1812", созданный в 1912 году. Фильм представит киновед Алена Сычева.

Начало в 19.00. Вход свободный при предъявлении читательского билета.

Адрес: метро "Маяковская", "Пушкинская" или "Чеховская", улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Среда, 3 октября

Деньги, время, риск – как они связаны? Что такое финансовый рынок и зачем он нужен? Как финансовые инструменты могут помочь бизнесу? Чем закончится глобальный финансовый кризис? В лектории Политехнического музея пройдет лекция из юбилейного курса лекций "Классика экономики", организованного Российской экономической школой.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Лубянка", Политехнический музей, Новая Площадь 3/4, 9-й подъезд.

В Британской школе дизайна пройдет лекция идеолога технологий Adobe и создателя учебной программы для BBC Майкла О'Нилла, посвященная современным технологиям Adobe в области кино, телевидения и интерактивных медиа.

Мастер-класс состоит из трех частей:

1. Photoshop Tips & Tricks: ретушь, видео, 3D.

2. Adobe Story, Premiere Pro, Audition, After Effects: визуальные приемы, используемые в современном производстве видео-контента BBC, CNN, WPP.

3. Iridas Speedgrade, Production Premium VFX и Digital Post Production: визуальные эффекты в производстве фильмов.

Мастер-класс пройдет на английском языке с синхронным переводом.

Начало в 16.00. Для участия в мероприятии необходима он-лайн регистрация.

Четверг, 4 октября

В рамках Года Германии в России в Библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна начинается новый цикл лекций и показов "Кино Германии: от Фрица Ланга до Вима Вендерса". Первым будет показан фильм "Доктор Мабузе, игрок", снятый в 1922 году. Ведущая лектория – директор библиотеки, киновед Екатерина Хохлова.

Начало в 19.00. Стоимость – 200 рублей.

Адрес: метро "Маяковская", "Пушкинская" или "Чеховская", улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.

Пятница, 5 октября

В музее занимательных наук "Экспериментариум" пройдет 17-ая встреча "Актерские эксперименты". Во время нее гости смогут увидеть фильм британского мастера Кеннета Браны "Франкенштейн Мэри Шелли", снятый в 1994 году.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Савеловская", улица Бутырская, дом 46/2.

