Лекции недели: любовь к себе, послание пришельцам и ритуалы в России

Любовь к себе, дружба с внеземными цивилизациями, память, которая врет, и ритуалы современной России. Сетевое издание M24.ru рассказывает об онлайн-трансляциях и лекциях в городе, которые стоит посетить на этой неделе.

ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RU В институте "Стрелка" расскажут о том, какой должна быть школа нового поколения и какие реформы нужны российскому образования в первую очередь. В институте "Стрелка" расскажут о том, какой должна быть школа нового поколения и какие реформы нужны российскому образования в первую очередь. Трансляция начнется 2 сентября в 20.00 Киноклуб "Кинопризыв" проведет круглый стол, посвященный режиссерам-дебютантам и будущему российского кинематографа. Среди участников дискуссии - продюсер Юрий Толстунов, продюсер Илья Бачурин, режиссер и продюсер Джаник Файзиев и другие. Трансляция начнется 4 сентября в 16.00 Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.





Понедельник, 1 сентября

Фото: M24.ru

В понедельник пройдет лекция, посвященная любви. Правда, к самому себе. Как принять себя со всеми достоинствами и недостатками, где взять адекватную самооценку и наконец полюбить себя - об этом на занятии для тех, кто уделяет себе недостаточно внимания и хочет это изменить.

Место: Brainmania, Орджоникидзе, 11 строение 11 Время: 19.00 Стоимость: 500 рублей. Не забудьте зарегистрироваться Что можно узнать на лекции: как полюбить себя и зачем это нужно



Вторник, 2 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

"Гениальные идеи человечества: обнаружить жизнь на Марсе" - образовательное шоу, на котором расскажут о поисках внеземных цивилизаций. В программе мероприятия - истории о поисках гуманоидов, послание пришельцам от людей Земли и твиттер-аккаунт марсохода Кьюриосити. Лекция пройдет под открытым небом, поэтому организаторы советуют не забыть одеться потеплее и налить в термос горячий чай.

Место: Летний кинотеатр “Пионер” в парке Горького, Крымский вал, 9 Время: 19.00 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: зачем землянам дружить с пришельцами



Среда, 3 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Доктор психологических наук и преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Вероника Нуркова расскажет о нашей памяти. Оказывается, наши воспоминания и события, происходившие в реальности, не всегда совпадают. Также Вероника расскажет о том, как связаны личность человека и его детские воспоминания и как изменилась память с изобретением фотографии.

Место: пространство Di Telegraph, Тверская, 7 Время: 19.30 Стоимость: 350 рублей Что можно узнать на лекции: почему половина того, что мы помним о себе, - неправда



Четверг, 4 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Преподаватели Высшей школы экономики научат эффективно развивать собственный бизнес. На лекции познакомят с методикой повышения эффективности собственного дела, расскажут о грамотном маркетинге и о том, как избежать больших затрат.

Место: Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, Малая Ордынка, 17 Время: 19.00 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: как организовать прибыльный бизнес



Пятница, 5 сентября

Фото: M24.ru

Почему Россия до сих пор верит приметам и какие ритуалы соблюдают в XXI веке? Об этом - в лекции антрополога и фольклориста из СПбГУ Светланы Адоньевой. Спикер расскажет, как ритуалы влияют на социум и почему мы до сих пор отводим крайне важную роль празднованию свадеб, дней рождений или Нового года.