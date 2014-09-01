Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

01 сентября 2014, 16:19

Лекции недели: любовь к себе, послание пришельцам и ритуалы в России

лекции бизнес мастер-классы дискуссии НИУ ВШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова кинопризыв ритуалы смотреть онлайн на m24.ru

Любовь к себе, дружба с внеземными цивилизациями, память, которая врет, и ритуалы современной России. Сетевое издание M24.ru рассказывает об онлайн-трансляциях и лекциях в городе, которые стоит посетить на этой неделе.

ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RU

В институте "Стрелка" расскажут о том, какой должна быть школа нового поколения и какие реформы нужны российскому образования в первую очередь.

Трансляция начнется 2 сентября в 20.00

Киноклуб "Кинопризыв" проведет круглый стол, посвященный режиссерам-дебютантам и будущему российского кинематографа. Среди участников дискуссии - продюсер Юрий Толстунов, продюсер Илья Бачурин, режиссер и продюсер Джаник Файзиев и другие.

Трансляция начнется 4 сентября в 16.00

Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.


Понедельник, 1 сентября

Фото: M24.ru

В понедельник пройдет лекция, посвященная любви. Правда, к самому себе. Как принять себя со всеми достоинствами и недостатками, где взять адекватную самооценку и наконец полюбить себя - об этом на занятии для тех, кто уделяет себе недостаточно внимания и хочет это изменить.

  • Место: Brainmania, Орджоникидзе, 11 строение 11
  • Время: 19.00
  • Стоимость: 500 рублей. Не забудьте зарегистрироваться
  • Что можно узнать на лекции: как полюбить себя и зачем это нужно


    • Вторник, 2 сентября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    "Гениальные идеи человечества: обнаружить жизнь на Марсе" - образовательное шоу, на котором расскажут о поисках внеземных цивилизаций. В программе мероприятия - истории о поисках гуманоидов, послание пришельцам от людей Земли и твиттер-аккаунт марсохода Кьюриосити. Лекция пройдет под открытым небом, поэтому организаторы советуют не забыть одеться потеплее и налить в термос горячий чай.

  • Место: Летний кинотеатр “Пионер” в парке Горького, Крымский вал, 9
  • Время: 19.00
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на лекции: зачем землянам дружить с пришельцами


    • Среда, 3 сентября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Доктор психологических наук и преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Вероника Нуркова расскажет о нашей памяти. Оказывается, наши воспоминания и события, происходившие в реальности, не всегда совпадают. Также Вероника расскажет о том, как связаны личность человека и его детские воспоминания и как изменилась память с изобретением фотографии.

  • Место: пространство Di Telegraph, Тверская, 7
  • Время:19.30
  • Стоимость: 350 рублей
  • Что можно узнать на лекции: почему половина того, что мы помним о себе, - неправда


    • Четверг, 4 сентября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Преподаватели Высшей школы экономики научат эффективно развивать собственный бизнес. На лекции познакомят с методикой повышения эффективности собственного дела, расскажут о грамотном маркетинге и о том, как избежать больших затрат.

  • Место: Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, Малая Ордынка, 17
  • Время:19.00
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: как организовать прибыльный бизнес


    • Пятница, 5 сентября

    Фото: M24.ru

    Почему Россия до сих пор верит приметам и какие ритуалы соблюдают в XXI веке? Об этом - в лекции антрополога и фольклориста из СПбГУ Светланы Адоньевой. Спикер расскажет, как ритуалы влияют на социум и почему мы до сих пор отводим крайне важную роль празднованию свадеб, дней рождений или Нового года.

  • Место: Институт "Стрелка", Берсеневская набережная, 14, строение 5А
  • Время: 20.00
  • Стоимость: бесплатно, по регистрации
  • Что можно узнать на лекции: какую роль играют ритуалы в жизни современного человека

    • Сюжет: Расписание столичных лекций

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать