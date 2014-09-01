Лекции недели: любовь к себе, послание пришельцам и ритуалы в России

Любовь к себе, дружба с внеземными цивилизациями, память, которая врет, и ритуалы современной России. Сетевое издание M24.ru рассказывает об онлайн-трансляциях и лекциях в городе, которые стоит посетить на этой неделе.
ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RUВ институте "Стрелка" расскажут о том, какой должна быть школа нового поколения и какие реформы нужны российскому образования в первую очередь.
Трансляция начнется 2 сентября в 20.00
Киноклуб "Кинопризыв" проведет круглый стол, посвященный режиссерам-дебютантам и будущему российского кинематографа. Среди участников дискуссии - продюсер Юрий Толстунов, продюсер Илья Бачурин, режиссер и продюсер Джаник Файзиев и другие.
Трансляция начнется 4 сентября в 16.00
Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.
Понедельник, 1 сентября
Фото: M24.ru
В понедельник пройдет лекция, посвященная любви. Правда, к самому себе. Как принять себя со всеми достоинствами и недостатками, где взять адекватную самооценку и наконец полюбить себя - об этом на занятии для тех, кто уделяет себе недостаточно внимания и хочет это изменить.
Вторник, 2 сентября
Фото: ИТАР-ТАСС
"Гениальные идеи человечества: обнаружить жизнь на Марсе" - образовательное шоу, на котором расскажут о поисках внеземных цивилизаций. В программе мероприятия - истории о поисках гуманоидов, послание пришельцам от людей Земли и твиттер-аккаунт марсохода Кьюриосити. Лекция пройдет под открытым небом, поэтому организаторы советуют не забыть одеться потеплее и налить в термос горячий чай.
Среда, 3 сентября
Фото: ИТАР-ТАСС
Доктор психологических наук и преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Вероника Нуркова расскажет о нашей памяти. Оказывается, наши воспоминания и события, происходившие в реальности, не всегда совпадают. Также Вероника расскажет о том, как связаны личность человека и его детские воспоминания и как изменилась память с изобретением фотографии.
Четверг, 4 сентября
Фото: ИТАР-ТАСС
Преподаватели Высшей школы экономики научат эффективно развивать собственный бизнес. На лекции познакомят с методикой повышения эффективности собственного дела, расскажут о грамотном маркетинге и о том, как избежать больших затрат.
Пятница, 5 сентября
Фото: M24.ru
Почему Россия до сих пор верит приметам и какие ритуалы соблюдают в XXI веке? Об этом - в лекции антрополога и фольклориста из СПбГУ Светланы Адоньевой. Спикер расскажет, как ритуалы влияют на социум и почему мы до сих пор отводим крайне важную роль празднованию свадеб, дней рождений или Нового года.