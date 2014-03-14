Американский режиссер Пол Браун рассказал о структуре сценария

Режиссер Пол Браун рассказал о структуре киносценария

В Доме кино прошла лекция американского сценариста, режиссера и продюсера Пола Брауна, прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru. Слушатели узнали об особенностях создания киносценария, а также о том, как добиться профессионального успеха в кино. Мероприятие организовала Нью-Йоркская академия киноискусства и Молодежный центр Союза кинематографистов России.

Главный секрет Пола Брауна – брать от жизни все. Этот принцип режиссер рассматривает на примере фильма "Общество мертвых поэтов", который советует пересмотреть всем начинающим сценаристам.

Любимое кино Пола Брауна – великое кино. Как говорит сам сценарист, "я не широк в Голливуде, я не представляю Голливуд и я не люблю голливудские фильмы".

На лекции были показаны отрывки из фильма "Мой парень псих", на примере которых он рассказал о структуре сценария.

Пол Браун

Американский сценарист, продюсер и режиссер. Преподаватель кинорежиссуры и продюсирования в Нью-йоркской Академии киноискусства. За свое сценарное мастерство Пол Браун не раз номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус", а также был удостоен приза Эдгара По, учрежденного американской Гильдией сценаристов-мистиков.

Он работал над созданием таких сериалов, как "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "Полицейские на велосипедах", "Сумеречная зона", "Звездный путь: Вояджер" и многих других.

Среди последних работ Пола Брауна – фильм "Дождь милосердия" (2012), где он выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста.

С 2008 года режиссер регулярно проводит открытые лекции и мастер-классы для российских профессионалов теле- и киноиндустрии и ведет сценарную мастерскую в Москве.

Филиал Нью-Йоркской Академии Киноискусства в Москве

Московское отделение Нью-Йоркской Академии Киноискусства (New York Film Academy) основано в 2008 году и расположено в самом центре города – в здании Высшей Школы Журналистики ГУ-ВШЭ в Хитровском переулке, 2/8 строение 5.

Преподавательский состав продюсерских курсов преставлен профессионалами теле- и киноиндустрии США с опытом работы на американском телевидении и в кино более 20 лет. Среди мастеров известные голливудские сценаристы, продюсеры и режиссеры, а также талантливые педагоги: Пол Браун, Лидия Седроне, Гилберт Шилтон, Кеннет Джонсон и другие.

Во время обучения каждый слушатель продюсерских курсов разрабатывает бизнес-план проекта (Pitch Package) художественного или телевизионного фильма и посещает индивидуальные консультации американских преподавателей. А по окончании курсов получает свидетельство New York Film Academy. (http://russian.nyfa.edu/paul-brown.php)

Фильм "Мой парень псих"

Оригинальное название картины - "Сборник лучиков надежды" (англ. Silver Linings Playbook). Это комедийная драма режиссера и сценариста Дэвида О. Рассела - экранизация одноименного романа Мэттью Куика.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто 8 сентября 2012 года. Картина получила положительные отзывы мировых критиков и была удостоена восьми номинаций на премию "Оскар", включая "Лучший фильм года".

Сюжет: проведя 8.5 месяцев в психиатрической больнице, бывший учитель Пэт Солитано (Брэдли Купер) возвращается к своим родителям и пытается помириться с женой. Все становится гораздо сложнее, когда Пэт встречает Тиффани (Дженнифер Лоуренс), таинственную девушку с собственными проблемами.

Награды фильма "Мой парень псих"

2012 - главный приз 37-го кинофестиваля в Торонто; 2012 - главный приз 37-го кинофестиваля в Торонто; 2012 - три Голливудских кинопремии: лучшая мужская роль (Брэдли Купер), лучшая мужская роль второго плана (Роберт Де Ниро), лучшая режиссерская работа (Дэвид О. Расселл); 2012 - четыре премии "Независимый дух" за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий (Дэвид О. Расселл) и лучшую женскую роль (Дженнифер Лоуренс); 2012 - пять премий "Спутник" за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль и лучший монтаж (Джей Кэссиди); 2012 - две премии Национального совета кинокритиков США за лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий; 2013 - премия "Золотой глобус" за лучшую женскую роль; 2013 - премия "Оскар" за лучшую женскую роль; 2013 - премия BAFTA за лучший адаптированный сценарий; 2013 - премия Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль; 2013 - премия MTV Movie Awards 2013 за лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль и за лучший поцелуй (Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер).

Фильм "Общество мертвых поэтов"

Лента была снята режиссером Питером Уиром в 1989 году и получила премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и две премии "БАФТА" за лучший фильм года и лучшую музыку.

Сюжет: Джон Китинг - новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мертвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести собственный голос в безликом хоре и взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

Молодежный центр Союза кинематографистов России создан 16 октября 2012 года. Основная цель центра - поддержка студенческого и дебютного кино, а также продвижение работ молодых кинематографистов на международные и российские фестивали.

Основные мероприятия, проведенные центром III Московский молодежный кинофестиваль "Будем жить!" В рамках фестиваля прошли мастер-классы Александра Митты, Иры Волковой, Евгения Григорьева и состоялась ярмарка сценариев;

киноклуб "Молодежная среда" в Доме кино, в рамках которого были проведены мастер-классы Пола Брауна, показы работ Нью-Йоркской школы киноискусств в Москве, Высших курсов сценаристов и режиссеров, программы "Из Канн в Москву" (картины участников программы короткого метра Каннского фестиваля), презентация конкурса Jameson First Shot, показ документального альманаха "Кинопоезд. Русская зима", празднование "Молодежного Нового Киногода" с показом лучших новикок короткометражного кино и многое другое;

киноклуб Z-shorts в кинотеатре "Звезда", где были показаны конкурсные фильмы программы короткого метра "Кинотавра";

информационная поддержка мастер-класса ведущего голливудского "сценарного доктора" Джона Труби и сценариста Кристофера Воглера (совместно с киношколой Александра Митты) и многое другое.



Анна Лебедева