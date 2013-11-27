Ответственность за производство "левых" лекарств планируют ужесточить

"Московский патруль": Ответственность за подделку лекарств ужесточат

Ответственность за производство и продажу поддельных лекарств планируется ужесточить, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщает телеканал "Москва 24".

Данный незаконный бизнес приносит немалые доходы: по неофициальным данным, в России эта сумма может достигать 20 миллиардов рублей в год. По статистике, для потребителя в "зоне риска" находятся именно дорогие лекарства - их подделывают чаще всего. На всю страну прогремела история 10-летней Дианы Биттировой - девочке провели курс химиотерапиии фальшивыми лекарствами. Поскольку подобные случаи далеко не единичны, депутаты считают, что ответственность за подделку медпрепаратов необходимо ужесточать.

"В российском законодательстве пока нет нормы, которая устанавливала бы прямую ответственность за такого рода преступления. Наши правоохранители пытались квалифицировать их как мошенничество, как незаконную предпринимательскую деятельность, а по факту речь идет не только об экономическом интересе", - сказала телеканалу глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Внесенный на рассмотрение депутатов законопроект предусматривает до 12 лет лишения свободы за оборот контрафактных медикаментов. Между тем в ряде зарубежных стран уже действуют строгие законы против производителей и продавцов контрафактных лекарств.

Так, в США торговля фальшивыми лекарственными препаратами наказывается штрафом до 200 миллионов долларов или пожизненным заключением. До конца дней придется провести в тюрьме и тем, кто будет пойман на торговле поддельными препаратами в Индии. В Турции за подобные преступления предусмотрено наказание от 30 до 50 лет лишения свободы.