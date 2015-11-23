Химия бьет рекорды: почему в допинговых скандалах виноваты зрители

Фото: m24.ru/Ярослав Кириллов

Громкий скандал вокруг нашей сборной по легкой атлетике продолжает набирать обороты. Вот уже наших спортсменов временно отстранили от участия в крупных международных соревнованиях и под угрозой выступление на Олимпийских играх в Бразилии, которые пройдут в 2016 году. Сегодня также стало известно, что российское антидопинговое агентство приостановило работу. Спортсмены деморализованы, но, как истинные бойцы, продолжают подготовку к самому важному в жизни спортсмена старту.

Обозреватель m24.ru и фитнес-тренер Эдуард Каневский объясняет, зачем и для кого спортсмены, достигающие отличных результатов и без стимуляции, используют допинг.

Не буду много рассуждать о возможном и, вероятно, целенаправленном компромате именно по отношению к российским спортсменам. Даже если многие материалы сфабрикованы, сам факт того, что запрещенные препараты используют спортсмены в совершено разных дисциплинах, не только в легкой атлетике и не только в России, – неоспорим. И я говорю на эту тему не как дилетант, который черпает информацию посредством поисковых систем в интернете, а как действующий спортсмен, человек, который писал дипломную работу в педагогическом вузе на тему развития силы и объемов мышц. Где и в каком виде спорта применяют те или иные запрещенные препараты чаще, не стоит говорить, тем более что всегда есть действительно уникальные спортсмены, которые достигают великолепных результатов без дополнительной стимуляции.

Работа профессиональных спортсменов – это ежедневный и адский труд, сопоставимый с самой сложной работой в мире. В некоторых видах спорта тренировки могут длиться и по шесть, и по восемь часов в день. В некоторые виды спорта приходят с самого детства, и оно для ребенка заканчивается. После окончания школы для многих встает вопрос: идти учиться в вуз или продолжить тренироваться и строить спортивную карьеру? А что будет, если получишь серьезную травму? Годы тренировок и потраченной жизни просто будут потеряны безвозвратно?

А зачем вообще спортсменам, которые столько трудятся, какие-то запрещенные препараты? Зачем, если они столько пашут и соблюдают все правила подготовки, им дополнительная стимуляция? Зачем рисковать, прежде всего здоровьем и своей спортивной карьерой? Ведь если попадешься, то могут дисквалифицировать пожизненно.

Здесь ответ прост: это нужно нам – болельщикам. Нам нужны новые мировые рекорды, мы хотим видеть, как спортсмены из года в год бегут, плывут, едут, скользят, прыгают все быстрее и дальше. Мы свято верим в то, что человеческие возможности безграничны и что новые рекорды можно ставить снова и снова, заставляя нас рукоплескать при объявлении результата. Мы – публика, мы хотим зрелищ. Мы будем восхищаться, гордиться нашими кумирами. Мы будем обсуждать их результаты на работе и дома. А иногда даже попробуем сами потренироваться, рассуждая о том, что надо было в детстве начать заниматься спортом.

И чтобы обеспечить нас этими впечатлениями, для спортсменов работают целые коллективы людей, целые индустрии. Я бы даже сказал, что все новые и новые рекорды – это результат работы врачей, фармацевтов, физиологов, инженеров и даже менеджеров. Безусловно, существует и коррумпированная составляющая. Ведь на спортивных мероприятиях зарабатывают деньги, причем очень большие. И в центре всего этого движения человек – спортсмен, который просто полюбил ту или иную дисциплину и начал планомерно двигаться к заданной цели, пока большая политика не отобрала возможность реализовать ее.

Не ругайте спортсменов, когда они попадаю в сводки новостей с очередным допинг-скандалом. Они так или иначе стараются для вас. Вы хотите увидеть новые рекорды, а спортсмены эти рекорды ставят.