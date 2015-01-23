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Спорт

23 января 2015, 14:57

Главный тренер сборной России по легкой атлетике ушел в отставку

легкая атлетика отставки

Главный тренер сборной России по легкой атлетике ушел в отставку

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков ушел в отставку, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

"Я с большим уважением отношусь к Валентину Михайловичу, оцениваю его поступок как справедливый и честный по отношению к сборной команде России. Мы с ним долго беседовали на эту тему, он не один принимал решение об отставке, естественно, он с нами советовался. Но надо понимать, что в общественной организации ответственность распределяется между всеми. Он принял достойное решение", - сказал Балахничев

Напомним, 20 января российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации и аннулировании результатов в период с 2009 по 2012 год олимпийских чемпионов Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, чемпиона мира Сергея Бакулина, серебряного призера чемпионата мира Владимира Канайкина.

Каниськина, Кирдяпкин и Бакулин дисквалифицированы за 3 года 2 месяца, Борчин - на 8 лет, а Владимир Канайкин дисквалифицирован пожизненно.

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Как заявил чуть позже Виталий Мутко, что после допингового скандала будут сделаны кадровые выводы.

"Это известие очень неприятно для всего российского спорта. Мы, конечно, будем делать определенные выводы после этого очередного громкого скандала – в том числе кадровые и организационные. Речь идет не только о Федерации, но и о Центре Виктора Чегина. Не исключаю, что будет рассмотрен вопрос о его статусе. Может быть, он перейдет в федеральное подчинение. Мы сейчас думаем на эту тему".

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