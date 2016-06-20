Генсека ВФЛА Михаила Бутова отстранили от работы в совете IAAF

Фото: ТАСС/AP/Lionel Cironneau

Генсека Всероссийской федерации легкой атлетики Михаила Бутова отстранили от работы в совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), членом которого он был избран в августе прошлого года, сообщает ТАСС.

По словам Бутова, его членство в совете приостановлено до тех пор, пока ВФЛА не восстановят в правах.

"В ноябре прошлого года говорили, что дисквалификация ВФЛА не отразится на моей деятельности в IAAF, но теперь точка зрения поменялась", – объяснил Бутов.

Кроме того, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева также отстранена от работы в комиссии спортсменов IAAF.

Ранее m24.ru сообщало, что сборная России по легкой атлетике не может принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Соответствующее решение на заседании 17 июня в Вене принял совет IAAF, который не восстановил членство ВФЛА.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали IAAF отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в ОИ-2016.

13 ноября совет IAAF на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.