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Спорт

14 августа 2014, 13:27

Эльмира Алембекова принесла России первое золото ЧЕ по легкой атлетике

легкая атлетика чемпионат Европы

Фото: iaaf.org

Россиянка Эльмира Алембекова принесла России первую золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в швейцарском Цюрихе. Она стала победительницей соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров.

Алембекова преодолела дистанцию за 1 час 27 минут 56 секунд. Второй к финишу пришла представительница Украины Людмила Оляновская (1.28.07). Всего на одну сотую секунды от нее отстала Анджека Драхотова из Чехии.

Еще одна россиянка Вера Соколова стала четвертой.

Ранее российские ходоки Александр Иванов и Денис Стрелков на дистанции 20 километров выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно. Первым с результатом 1 час 19 минут 44 секунды финишировал испанец Мигель Анхель Лопес. Россияне отстали от него на 0,01 и 0,02 секунды. При этом оба российских спортсмена установили личные рекорды.

Кроме того, Дарья Клишина завоевала бронзу в пряжках в длину. Россиянка показала результат 6 метров 15 сантиметров. Золото досталось француженке Элойсе Лесюр (6,85), серебро - Иване Шпанович (6,81) из Сербии.

Еще одну медаль в копилку сборной России принес Илья Шкуренев, который выиграл бронзу в соревнованиях десятиборцев. Спортсмен набрал 8498 очков после всех видов программы. На первую ступень пьедестала в этом виде программы поднялся белорус Андрей Кравченко (8616), второе место занял француз Кевин Майер (8521).

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Цюрихе завершится 17 августа.

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