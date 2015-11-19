Форма поиска по сайту

19 ноября 2015, 08:45

Зимой на юге столицы откроют более 200 катков

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Этой зимой на юге столицы откроют 227 катков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. 211 из них будут с естественным льдом, а 16 – с искусственным.

На данный момент на катках ремонтируют ограждение и меняют освещение. После проверок жителям разрешат кататься. Пробный запуск катков уже прошел 15 ноября.

В Южном округе также будет работать около 40 лыжных трасс и маршрутов и более 30 ледяных горок.

Всего по городу откроют почти полторы тысячи катков, 269 лыжных трасс, 556 горок и 1,7 тысячи площадок для зимних видов спорта.

Зимний сезон в столичных парках

Напомним, зимний сезон в столичных парках стартовал 13 ноября. Открыл его Парк Горького, где заработал один из самых крупных в Европе катков с искусственным покрытием – более 18 тысяч квадратных метров.

На Фестивальной площади "Сокольников" каток заработал 14 ноября. Он стал первым музыкальным катком столицы в сезоне.

Остальные парки откроют зимний сезон 21 ноября. В этот день официальное открытие сезона пройдет сразу в 18 парках. В них начнут работать катки с искусственным льдом, пройдут тренировки с фигуристами, театральные перформансы и концерты. Программы стартуют в 13:00.

Всего этой зимой в Москве пройдет 4,5 тысячи разных программ. Планируется, что их посетят более 43 миллионов человек.

ледовые катки зимний сезон ледяные горки свежий воздух

