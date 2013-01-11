Активные выходные: где покататься на "ватрушке" и виражных горках

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Продолжительные зимние каникулы закончились, но это не повод для грусти. Бороться с плохим настроением поможет активный физический отдых. В грядущие выходные мы предлагаем взбодриться и зарядиться позитивом.

Если вам наскучил традиционный белый лед любимого катка – не беда! На Петровке, 26 открылась альтернативная площадка Redgrass. Лед здесь ярко-красного цвета. На необычном катке действует школа фигуристов Марии Петровой и Алексея Тихонова. Также на ледовой площадке проводятся занятия для хоккеистов. В выходные дни Redgrass работает с 11.00 до 24.00.

Любителям больших скоростей мы предлагаем старинную русскую забаву – катание на "ватрушках" (тюбингах). Это развлечение сегодня именуют сноутюбингом. "Ватрушка" способна развивать скорость до 100 километров в час. Бесплатно покататься на "ватрушках" можно на территории ВВЦ, в парке "Дружба", Покровское-Стрешнево, Ростокинский акведук, в Екатерининском, Лефортовском и Измайловском парках, в парке Горького, природном заказнике Воробьевы Горы, в парке Кусково, Коломенском, Битцевском, Братиславском и Тропаревском лесопарках, в комплексе Крылатские холмы и на территории Лосиного острова.

Добавим, что для катания на тюбинге нужно соблюдать несколько нехитрых правил: не перегружать "ватрушку", спускаться с горки с уклоном не более 20 градусов, остерегаться камней и сучьев, а также не привязывать надувное приспособление к движущейся машине или квадрациклу. Для хранения тюбинг необходимо сдуть и вынуть из него камеру.

В парке "Зимние забавы" в "Лужниках" взрослые и дети могут покататься на виражных горках и посетить большой каток "Южный полюс". До 15 января вход на территорию парка свободный. В субботу и воскресенье "Зимние забавы" работают с 10.00 до 23.00.

Приверженцам экстремального зимнего спорта предлагаем покататься на сноуборде в парке имени Горького, где с декабря работает специальная площадка. Опытные инструкторы научат новичков держать равновесие на доске, а профессиональные спортсмены продемонстрируют сложные трюки. В парке соорудили две горки: для мастеров сноубординга и любителей.