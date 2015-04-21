Начались съемки отечественного фильма-катастрофы "Ледокол"

Фото: ТАСС/Степан Губский

19 апреля стартовали съемки фильма-катастрофы "Ледокол". Работа над ним продлится до июля этого года.

В центре сюжета – реальная история. В марте 1985 года ледокол "Михаил Сомов" был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Картина покажет, как ледокол в течение 133 дней пытался выбраться из плена.

Съемки "Ледокола" начались в Мурманске. На атомном ледоколе "Ленин" установили хромакейные (зеленые) фоны – для того, чтобы потом можно было наложить компьютерную графику. Именно здесь снимут самые зрелищные сцены. Кроме того, съемки планируют проводить и в Санкт-Петербурге – на ледоколе "Ермак". А в специально созданных декорациях будут снимать интерьерные сцены.

К слову, подготовка к съемкам картины заняла около двух лет. Для наибольшей правдоподобности создатели фильма – "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" ("ПРОФИТ") – подробно изучали историю "Сомова", а также искали подходящую спецтехнику и локации.

"На экране история будет рассказана иначе, чем она происходила в жизни – хотя бы потому, что в реальности она длилась несколько месяцев, а в фильме должна уложиться в два часа", – рассказал режиссер Николай Хомерики. По его словам, имена реальных персонажей и названия судов будут изменены.

В главных ролях задействованы Петр Федоров, Анна Михалкова, Сергей Пускепалис и другие. Съемки продлятся до июля этого года.