Московских наркоманов отправят на реабилитацию под Питер и в Татарстан

Фото: ИТАР-ТАСС

Пройти реабилитацию по именным сертификатам, которые в столице выдают наркозависимым в рамках эксперимента с 1 июня, можно будет в других регионах. Их ждут реабилитационные центры в Ленинградской, Тульской и Калужской областях, Ставропольском крае, республиках Татарстан и Башкортостан. Как сообщила M24.ru заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Татьяна Потяева, с 21 июля заявки на участие в эксперименте смогут отправлять также жители Севастополя. Часть реабилитационных центров расположено при церквях, наркоманов там будут приучать к молитве. Пациенты займутся сельским хозяйством - огородом и уходом за коровами. Им также предложат вести дневники чувств, заниматься греко-римской борьбой и помогать беженцам с юго-востока Украины.

"На сегодняшний день к нам обратились с заявлениями 78 человек, пятеро из них уже получили сертификаты, - рассказала Татьяна Потяева. - Правительство Москвы выделило на программу 100 млн рублей. Один курс составляет 30 дней и стоит 30 тысяч рублей. На выделенную сумму мы можем провести 3 тысячи курсов, однако, так как это сложное заболевание, иногда курс может продлеваться до 180 дней".

Прежде, чем получить сертификат, наркозависимые должны самостоятельно пройти лечение - с помощью медикаментов врачи помогают снять абстинентный синдром, то есть "ломку". Длится лечение, по словам наркологов, до пяти дней. После этого пациент может получить сертификат и отправиться на реабилитацию в один из центров. "Наркозависимые должны уходить от привычной им обстановки, окружения, друзей. Они имеют право выбора организации, где будут проходить реабилитацию", - отметила она.

В эксперименте принимает участие 21 организация, 10 находится в Москве и области, в том числе, благотворительный фонд "Содействие", некоммерческий фонд "Здоровая страна", центр "Независимость", 11 - в других регионах: в Санкт-Петербурге, Казани, Ставропольском крае, Новосибирске, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону, в Калужской и Тульской областях.

С 21 июля принимать заявки на участие в программе будут также от жителей Севастополя. "С согласия Сергея Собянина соответствующие услуги будут оказываться также и жителям Севастополя. Они смогут участвовать в рамках уже выделенных средств", - уточнила Потяева. Комплекс реабилитации в центрах для наркозависимых будет бесплатным, однако тем, кто выберет другой город, придется самостоятельно оплатить проезд к месту реабилитации и обратно.

"Если эксперимент окажется успешным, то мы будем его продолжать и после 2014 года", - сказала Потяева.

Реабилитационные центры практикуют разные методы помощи наркозависимым. Так, в благотворительном фонде "Диакония" в Питере условия проживания связаны с православным укладом – есть молитвенная комната, раз в неделю все посещают монастырь, также раз в неделю в центр приезжает иеромонах монастыря, который ведет с пациентами беседы. "Наркоманы часто не имеют никаких религиозных убеждений, даже если они воспитывались, предположим, в исламской семье", - отметила исполнительный директор фонда Елены Рыдалевская.

Наркоманам также предлагают трудотерапию, в том числе занятия сельским хозяйством. "У нас два центра: один находится в Ленинградской, другой – в Псковской области. Оба центра только для мужчин. Они трудятся по сельскохозяйственному направлению, ухаживают за коровами, свиньями, козами, работают в парниках. Участники программ реабилитации ведут дневники чувств, в которых записывают свои ощущения", - рассказала Рыдалевская.

В настоящее время есть четыре вакантных места из 34 в обоих центрах, добавила она.

Руководитель отдела реабилитации и спортивного направления Ростовского филиала РОО "Ростов без наркотиков" Владимир Никитченко рассказал, что в этом центре 160 мест, для москвичей могут выделить 10 из них. "В обязательном порядке по предварительному добровольному согласию все проходят воцерковление, они обязаны читать утренние и вечерние молитвенные правила, два раза в неделю посещать храм, два раза в месяц проходить причастие, участвовать в паломнических поездках, изучать Священное Писание. Два раза в неделю с наркозависимыми работают нарколог и психолог. Помимо этого, у центра есть договоренности с федерацией греко-римской борьбы и футбольным клубом, где все участники программы реабилитации могут тренироваться", - сказал он.

Еще одно направление РОО "Ростов без наркотиков" - волонтерство. "В холодное время года мы помогаем кормить малоимущих и бездомных, сейчас помогаем в лагерях для беженцев в Ростове-на-Дону. Человек, который приезжает на реабилитацию, считает, что на нем поставили крест, а так он видит, что востребован, это помогает ему встать на ноги, - отметил Никитченко.

Руководитель программы реабилитации "Точка трезвости" участвующего в эксперименте "Центра медико-социальной реабилитации "Эра" в Казани Оксана Брусенко рассказала, что центр рассчитан на 17 человек, на сегодняшний день есть семь свободных мест. "Сотрудникам центра помогают наркозависимые, которые прошли курс реабилитации и у них стабильное состояние в течение двух лет. Принимаем также волонтеров, которые прошли трех- или шестимесячный курс. Наркоманы часто не доверяют психологам, поэтому необходимо, чтобы уже прошедшие реабилитацию люди делились своим опытом", - рассказала она.

В пресс-службе управления ФСКН по Москве M24.ru сообщили, что, по данным за первый квартал 2014 года, на наркологическом учете в столице находится более 30 тысяч человек, впервые в этом году выявлено 759 наркозависимых. 33 стоящих на учете пациента - несовершеннолетние. Кроме того, у 450 москвичей выявлен диагноз токсикомания, двое из них - несовершеннолетние.

Врач психиатр-нарколог Всероссийского центра исследования проблем наркомании и алкоголизма в семье Алексей Вязоветский подчеркнул, что смена местоположения – основа реабилитации наркозависимых. "Все связи наркоманов, места, где они приобретают запрещенные вещества, находятся рядом с домом. Вдали от места жительства нужно свободное время, чтобы найти точки распространения, а под присмотром специалистов это сделать еще сложнее", - сказал он.

Вязоветский уточнил, что реабилитация зависимых от героина может длится до двух лет. "Все индивидуально, так как "стаж" употребления наркотиков у всех разный. Сейчас появились также спайсы, кодеиносодержащие препараты, и единых методик лечения нет, многие врачи и центры применяют собственные", - сказал он.

Напомним, 1 июня столичные власти запустили эксперимент с выдачей наркоманам именных сертификатов на реабилитацию. На проведение эксперимента правительство Москвы выделило 100 млн рублей. Для получения сертификата необходимо обратиться в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" Северо-Восточного административного округа города Москвы, который находится по адресу: Ярославское шоссе, д. 18, корп. 1. Для подачи заявления нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства в Москве, также выписку из медкарты о прохождении лечения от наркомании и справку с места работы. Кроме того, справки с места работы или службы должны предоставить все совершеннолетние члены семьи, проживающие на одной жилплощади с пациентом.

Наталья Савельева