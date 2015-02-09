Получившего ожоги на Сибирском химкомбинате отправили на лечение в Москву

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Сотрудник Сибирского химического комбината, получивший ожоги во время технологической операции, отправлен спецбортом в Москву на лечение. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Состояние мужчины в данный момент оценивается как тяжелое. В пресс-службе отметили, что пострадавший будет проходить лечение в медицинском биофизическом центре им. Бурназяна.

Ранее СМИ сообщали, что 8 февраля на Химико-металлургическом заводе в Томской области произошел несчастный случай с работником предприятия.

Первоначально пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение Областной клинической больницы с термическими ожогами.