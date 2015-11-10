Эксперимент по установке палаток нового образца в ЦАО доказал свою эффективность

Палатки нового образца установят во всех районах Москвы

Правительство Москвы приняло постановление, по которому новые киоски появятся на всей территории столицы, соответствующие аукционы пройдут в течение 2016 года.

Кроме того, с 1 июня до 31 июля будет разрешено использование передвижных лотков, с которых можно торговать свежей клубникой и земляникой.

В ходе заседания президиума правительства столичные власти подвели итоги пилотного проекта по установке торговых объектов, эксперимент был признан эффективным.

Город разработал, закупил и установил палатки нового образца, право торговать в них было разыграно между предпринимателями в ходе открытых аукционов. Раньше действовала другая схема размещения: власти проводили аукционы на право размещения торгового объекта, а его закупку, установку и подключение к сетям осуществлял предприниматель.

Всего в рамках эксперимента было установлено 129 объектов, в том числе 92 павильона "Печать" и 37 павильонов другой специализации (24 павильона "Мороженое", один – "Овощи-фрукты", семь – "Театральные билеты", три – "Хлеб" и два – "Цветы").

Среднее количество участников торгов составило более шести человек на каждый объект, среднее повышение стартовых цен в ходе аукциона –146,4%. Ежемесячная ставка аренды в среднем составила 80,75 тысячи рублей.

По мнению города, эксперимент доказал, что новый порядок размещения обладает рядом преимуществ: предприниматель получает в свое распоряжение полностью оборудованный торговый объект ("бизнес под ключ"); бизнесмены получают возможность для долгосрочного планирования развития бизнеса, так как договоры аренды заключаются на 5 лет (раньше – 3 года); повышается прозрачность процедур и улучшается внешний вид киосков.