В море у берегов Индонезии нашли обломки разбившегося лайнера

Фото: M24.ru

Корпус самолета AirAsia, потерпевшего крушение в районе Яванского моря, обнаружен на дне океана вблизи берегов Индонезии. Объект, похожий на корпус воздушного судна, засняли специалисты, участвующие в поисково-спасательной операции, сообщает The Wall Street Journal.

По предварительным данным, самолет находится на глубине 25-30 метров. Корпус находится на расстоянии примерно 3,5 километра от того места, где во вторник был найден плавающий на поверхности воды мусор.

Утром 30 декабря стало известно, что в Яванском море обнаружены обломки самолета AirAsia, пропавшего 28 декабря.

Напомним, воздушное судно исчезло с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур 28 декабря примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.

Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера и тел пассажиров. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.

В настоящее время обнаружено несколько тел погибших пассажиров рейса.