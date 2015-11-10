Московская антидопинговая лаборатория приостановила свою деятельность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отозвало лицензию у московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте WADA.

Организация руководствовалась рекомендациями независимой комиссии, которая занималась расследованием допинговых нарушением в России. При этом московская лаборатория может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В свою очередь, в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили, что московская лаборатория приостановила свою деятельность, передает ТАСС.

Отстранение лаборатории продлится как минимум шесть месяцев. Все допинг-пробы, находящиеся там, в ближайшее время будут доставлены в другие лаборатории.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило доклад о применении допинга в России. В частности, комиссия рекомендует Международной федерации легкой атлетики отстранить российских легкоатлетов от соревнований.

Кроме того, комиссия обвинила министра спорта Виталия Мутко в манипулировании допинг-пробами спортсменов. В отчете комиссии отмечается, что Мутко отдавал указания по работе с пробами. 22 сентября министр спорта дал показания, в которых отрицал свою причастность к манипулированию.

В докладе WADA также говорится, что во время Зимней Олимпиады в Сочи сотрудники ФСБ, выдававшие себя за инженеров, постоянно следили за работой лабораторий антидопингового агентства. В свою очередь, сотрудники московской лаборатории заявили, что внутри помещений были "жучки".

Из доклада следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.