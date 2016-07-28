Более двух тысяч московских семей получили предложения о соцнайме жилья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Власти Москвы предложили более 2,1 тысячи семей заключить договор социального найма жилья в первом полугодии 2016 года, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

"Из них 1,7 тысячи уведомлений пока находится на рассмотрении граждан. По мере поступления согласий и полного пакета документов ведется работа по перерегистрации и заключению договоров социального найма", – говорится в сообщении.

В ближайшее время еще 2,9 тысячи очередников получат уведомления с предложением пройти перерегистрацию для заключения договора социального найма.