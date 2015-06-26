Десятки москвичей лишились квартир по вине кредитных мошенников

Как мошенники отбирают квартиры через кабальные кредиты

Мошенники обманули десятки горожан, предлагая заем под залог недвижимости. В результате москвичи, которым срочно понадобились крупные суммы денег, но отказали в кредите банки, лишились своих квартир, передает телеканал "Москва 24". Кабальные кредитные договоры не дают заемщикам ни единого шанса вернуть деньги.



Москвичка Ольга Вельдина взяла кредит на лечение дочери. Кредиторы предложили взять 1,5 миллиона рублей на несколько месяцев. Миллион должен был пойти на лечение дочери, а еще половина – на ипотеку, чтобы разъехаться с бывшим мужем. Залогом выступила половина квартиры.

"Когда я подписывала документы, они мне не давали читать", – рассказывает жертва мошенников. В итоге, когда женщина посмотрела на дату в договоре, оказалось, что деньги ей дали всего на шесть дней.

При этом сумму, которую потерпевшая получила на руки у нее забрали в тот же день. Кредитор явился вечером и заявил, что должен отдать взнос за ипотеку и забрал все 1,5 миллиона вместо оговоренных 500 тысяч.

"Московский патруль": "Черные риелторы" арестованы в столице

Собрать снова 1,5 миллиона рублей за шесть дней Вельдины, конечно, не смогли. По истечение отпущенного срока, в квартиру приехал новый собственник – Сергей Климов. Ольгу Вельдину вместе с дочерью выселили на половину квартиры, принадлежащую бывшему мужу.

Альберт Вельдин уверен – теперь мошенники начнут пользоваться технологиями "черных риелторов", чтобы выжить последнего владельца и получить всю квартиру.

Вельдины – не единственные жертвы мошенников. На удочку кредитных аферистов попались десятки горожан. Тот же самый Сергей Климов обманом заставил жительницу столицы продать ему двухкомнатную квартиру, стоимостью 10 миллионов за 650 тысяч рублей.

Сам Климов обвинения в свой адрес отрицает.

"Московский патруль": Суд вынес приговор квартирному мошеннику

Еще одни клиенты кредитной организации – семья Журавлевых, уже не могут попасть в свою бывшую квартиру. В аналогичной ситуации оказалась и москвичка Людмила Янина. "Что я займ брала под квартиру - я понимала. Но они меня успокоили тем, что дали бумажку обратного выкупа этой квартиры. То есть ничего они не сделают с этой квартирой, и она ко мне вернется, как я только выплачу эти деньги", – рассказала она.

Чтобы не лишиться квартиры, юристы советуют быть внимательней, даже если деньги нужны срочно.

Если же мошенники заставили подписать бумаги, нужно срочно обращаться в суд. Обвинять недобросовестных кредиторов нужно во введении в заблуждение с причинением материального ущерба.

В столичном регионе регулярно задерживают различных квартирных мошенников. Один из самых распространенных методов вымогания недвижимости – рейдерство. Мошенники получают долю собственности в квартире по согласию одного из родственников или обманом, а затем выживают оставшихся владельцев, создавая им невыносимые условия для проживания.

Еще один вид мошенничества связан с купле-продажей недвижимости. Мошенники могут предлагать квартиры в несуществующих постройках или продавать жилье с условиями значительно хуже оговоренных. А один из московских аферистов, задержанных в этом году полицией, подписывал договоры продажи квартир ручкой с исчезающими чернилами, выманивая деньги у покупателей.