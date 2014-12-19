Цены на квартиры в Москве вырастут на 10-20% до конца года

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Цены на квартиры в столице вырастут на 10-20% до конца года и на 40% - в 2015 году. К росту стоимости недвижимости привело повышение ключевой ставки Центробанка, сообщает "Коммерсантъ".

Повышая цены, компании готовятся к росту стоимости кредитов на новые проекты. Кроме того, эксперты отмечают, что повышенный спрос на квартиры быстро сменится его падением. Так, о намерении поднять стоимость на недвижимость сообщила одна из крупнейших компаний ГВСУ "Центр". Удорожание связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 17%, о котором было объявлено ранее. Теперь стоимость кредитов на новые проекты вырастет на 6,5%.

Кроме того, представитель группы "Мортон" Игорь Ладычук отмечает, что стоимость квартир до конца года увеличится на 10% из-за роста расходов холдинга. Прогнозы на следующий год пока делать рано. Корректировать цены на квартиры планирует и СУ-155, тоже объясняя это изменением стоимости кредитов.

"Застройщики - первые, кто испытывает сложности при ухудшении экономической ситуации, я сомневаюсь, что сейчас кто-то будет давать кредиты под новые проекты", - отмечает собеседник "Ъ" в банковском секторе. А вот в банке "Возрождение" указывают, что новые ставки по кредитам пока не установлены, но планов активизировать инвестиционную деятельность в сегменте девелопмента у банка нет.

Например, в МДМ-банке ставки уже подросли в соответствии с рыночными предложениями. Процент по кредитам и далее будет расти пропорционально ключевой ставке ЦБ. Новые проекты чреваты рисками, поэтому банки выдают кредиты под залог старых или строящихся объектов.

В сегменте жилищного строительства на заемные средства приходится около 70% финансирования новых проектов, сообщил руководитель аналитического центра Est-a-Tet Владимир Богданюк. По его словам, возможно и сокращение проектов. При этом в 2015 году в столице планировалось ввести в эксплуатацию более двух миллионов кв. м недвижимости.

Отмечается, что ранее девелоперы и консультанты замечали на рынке недвижимости повышенный спрос. В компании Est-a-Tet в ноябре объем сделок вырос на 30%. Квартиры продаются с опережением из-за того, что люди боятся потерять свои сбережения, но реальная покупательная способность будет падать. Поэтому девелоперы должны стараться не повышать цены и продавать как можно больше квартир.

Ранее цены на жилье в долларах упали ниже минимума кризисных 2008-2009 годов. На этой неделе 1 квадратный метр на вторичном рынке стоит 3821 доллар, а пять лет назад он был почти на 30 долларов дороже.