Мосгаз полностью восстановил газоснабжение в Пресненском районе

Фото: ТАСС/Александр Романченко

Последние 10 квартир в Пресненском районе, где 16 ноября произошел взрыв газа, подключили к газоснабжению, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инженера Мосгаза Андрея Горбачева.

"По состоянию на вечер вторника, 18 ноября, оставалось 10 квартир, где отсутствовали жильцы. При помощи сотрудников МВД и префектуры мы их обнаружили и получили доступ в эти квартиры, произвели проверку на герметичность газового прибора и подключили их к газоснабжению со всем стояком, со всеми квартирами, которые ждали появления этих жильцов", – сказал он.

По словам главного инженера, в ходе восстановительных работ специалисты Мосгаза проверили давление в газовых приборах в более чем 2,3 тысячи квартир и заменили 69 газовых плит.

"Газоснабжение восстановлено во всех квартирах в 28 домах. Мы проанализировали и организовали работу газорегуляторного пункта, он работает стабильно уже в течение двух суток", – отметил Горбачев.

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы, еще четверым медицинскую помощь оказали амбулаторно.

По предварительным данным, размер ущерба от пожаров составляет 13 миллионов рублей. За счет городского бюджета будет отремонтировано 14 квартир.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что причиной скачка давления газа могла быть неисправность редуктора сброса газа.