Квартиру на первом этаже можно купить на 30% дешевле, чем на верхних

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В Москве квартиры на первых этажах на вторичном рынке жилья дешевле аналогичных на 10-30 процентов. Они составляют 10,7% от всего объема продаваемой жилой недвижимости.

При этом, если квартиру на первом этаже можно перевести в нежилой фонд, ее цена увеличивается минимум в два раза.

Например, типовая трехкомнатная квартира на 1-м этаже 16-этажного панельного дома на улице Шепелюгинской в 10 минутах ходьбы от метро "Авиамоторная" продается по цене 158,8 тысяч рублей за квадратный метр. А квартира на 1-м этаже 14-этажного панельного дома в 30 метрах от метро "Новокосино" стоит в два раза дороже - 301,7 тысячи рублей за квадратный метр.



По данным аналитического центра "Инком-Недвижимости", сейчас на вторичном рынке жилья продается 41856 объектов. Из них 4479 квартир на первых этажах.

Самые привлекательные квартиры для перевода в нежилые помещения находятся в крупных спальных районах недалеко от метро.

При этом на перевод квартиры в нежилое помещение у нового владельца уйдет примерно треть от ее стоимости.

Как оценить квартиру перед продажей

Перевод квартиры в нежилое помещение займет примерно год, поскольку теперь для переоформления квартиры нужно согласование совета депутатов муниципального округа.