Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

17 июля 2014, 14:24

Квартиру на первом этаже можно купить на 30% дешевле, чем на верхних

квартиры квартира недвижимость

Фото: M24

В Москве квартиры на первых этажах на вторичном рынке жилья дешевле аналогичных на 10-30 процентов. Они составляют 10,7% от всего объема продаваемой жилой недвижимости.

При этом, если квартиру на первом этаже можно перевести в нежилой фонд, ее цена увеличивается минимум в два раза.

Ссылки по теме

Например, типовая трехкомнатная квартира на 1-м этаже 16-этажного панельного дома на улице Шепелюгинской в 10 минутах ходьбы от метро "Авиамоторная" продается по цене 158,8 тысяч рублей за квадратный метр. А квартира на 1-м этаже 14-этажного панельного дома в 30 метрах от метро "Новокосино" стоит в два раза дороже - 301,7 тысячи рублей за квадратный метр.

По данным аналитического центра "Инком-Недвижимости", сейчас на вторичном рынке жилья продается 41856 объектов. Из них 4479 квартир на первых этажах.

Самые привлекательные квартиры для перевода в нежилые помещения находятся в крупных спальных районах недалеко от метро.

При этом на перевод квартиры в нежилое помещение у нового владельца уйдет примерно треть от ее стоимости.

Как оценить квартиру перед продажей

Перевод квартиры в нежилое помещение займет примерно год, поскольку теперь для переоформления квартиры нужно согласование совета депутатов муниципального округа.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать