На продажу выставлена квартира площадью 1,4 тысячи кв. метров

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты составили рейтинг самых больших квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Москвы.

Самая большая из продающихся квартир имеет площадь 1,406 тысячи квадратных метров (это примерно 1/5 футбольного поля), а ее стоимость составляет 691 миллион рублей. Этот восьмикомнатный пентхаус находится на восьмом этаже 10-этажного монолитно-кирпичного дома в Басманном районе.

На втором месте в рейтинге квартира в районе улицы Крылатские Холмы, на последнем этаже 21-этажного монолитно-кирпичного дома. Общая площадь квартиры 1100 квадратных метров, кухни — 40 квадратных метров. Стоимость составляет 300 миллионов рублей.

Десятикомнатная квартира площадью 1,008 тысячи квадратных метров на последнем этаже десятиэтажки в Баcманном районе, которая продается за 688 миллионов рублей, заняла третье место.

На четвертой строчке рейтинга семикомнатная квартира площадью 804 квадратных метра в районе улицы Крылатские Холмы, которую предлагают купить за 656,8 миллионов рублей.

Наконец, пятое место досталось десятикомнатной квартире площадью 687,4 квадратных метров, расположенной на последнем этаже 6-этажного монолитно-кирпичного дома в Пресненском районе. Стоимость квартиры составляет 844,5 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что подобные квартиры в большинстве своем эксклюзивны. Это достаточно узкий и своеобразный сегмент рынка, имеющий своего уникального покупателя. Предел площади городской квартиры в Москве на сегодняшний день составляет порядка 500-600 квадратных метров.

Рейтинг квартир составлен специалистами компании "Миэль-Сеть офисов недвижимости".